الرئيس المكسيكي ينتقد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

انتقد الرئيس المكسيكي، اليوم الجمعة، المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية على فنزويلا وكوبا ودول أخرى مع انعقاد أول اجتماعين رفيعي المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك في واشنطن.

وبحسب الأسوشيتد برس، أصدر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انتقادًا للسياسة الخارجية الأمريكية، قائلاً إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تجبر الناس على الهجرة من كوبا وفنزويلا ونيكاراجوا.

جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة جينا والممثلة التجارية كاثرين تاي يجتمعون مع نظرائهم المكسيكيين في وزارة الخارجية.

ستركز محادثات يوم الجمعة على قضايا التجارة لكن بلينكن سيرأس وفدا أمريكيا إلى المكسيك الأسبوع المقبل مع المدعي العام ميريك جارلاند ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس سيركز على أمن الحدود والهجرة.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن بلينكن سيجتمع مع لوبيز أوبرادور خلال الرحلة يومي 4 و5 أكتوبر.

يقول الخبراء إن سوء الإدارة الاقتصادية والقمع السياسي هما المسؤولان إلى حد كبير عن تدفق المهاجرين الذين يغادرون فنزويلا وكوبا.

قال لوبيز أوبرادور إن الولايات المتحدة يجب أن تنفق بعض الأموال المرسلة إلى أوكرانيا على التنمية الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.

وأضاف: "إن الولايات المتحدة لا تفعل أي شيء". "إن ما يسمحون به للحرب في أوكرانيا أكبر بكثير مما يقدمونه للمساعدة في مكافحة الفقر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي."

ودعا إلى برنامج أمريكي لإزالة الحصار والتوقف عن مضايقة الدول المستقلة والحرة، وخطة متكاملة للتعاون حتى لا يضطر الفنزويليون والكوبيون والنيكاراجويون والإكوادوريون والغواتيماليون والهندوراسيون إلى الهجرة.

شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في عدد المهاجرين الفنزويليين الذين يتحركون عبر المكسيك في محاولة للوصول إلى الحدود الأمريكية. ويقول العديد من المهاجرين إن الظروف الاقتصادية والسياسية المتدهورة في وطنهم دفعتهم إلى القيام بالرحلة.

أدانت المكسيك الغزو الروسي لأوكرانيا لكنها تبنت سياسة الحياد ورفضت المشاركة في العقوبات. وتواصل المكسيك أيضًا شراء لقاحات كوفيد-19 من روسيا وكوبا.

وسخر الرئيس المكسيكي من جهود المشرعين الجمهوريين الأمريكيين لخفض الكمية الضئيلة من المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة للمكسيك. وقدر لوبيز أوبرادور أن المبلغ 40 أو 50 مليون دولار، ووصفه بأنه "سخيف".