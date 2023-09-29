عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يحث الهند على التعاون بالتحقيق في إزهاق روح زعيم السيخ بكندا

صدى البلد

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الحمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الهندي بشأن مقتل أحد المدافعين عن الانفصاليين السيخ في كندا وحث الهند على التعاون الكامل مع التحقيق الكندي في مقتله.

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، يوم الجمعة، أنه تحدث إلى بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن المزاعم الكندية بشأن تورط نيودلهي المحتمل في مقتل زعيم انفصالي للسيخ في كندا في يونيو.

قال وزير الخارجية الهندي في فعالية استضافها معهد هدسون في واشنطن: "لقد تبادلوا وجهات النظر والتقييمات الأمريكية بشأن هذا الوضع برمته، وشرحت لهم بإسهاب بعض الشيء... ملخصًا للمخاوف التي كانت لدي".  

توترت العلاقات بين الهند وكندا بشكل خطير بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر إن كندا تشتبه في أن عملاء للحكومة الهندية على صلة بمقتل الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار.

وضع الحادث الولايات المتحدة في موقف دبلوماسي حرج، بالنظر إلى أن كندا جارة وحليفة رسمية، وقد ركزت واشنطن بشكل مكثف على تطوير العلاقات مع الهند كشريك رئيسي في جهودها للرد على النفوذ الصيني. 

لم يشر بيان رسمي لوزارة الخارجية عن الاجتماع بين بلينكن وجايشانكار، صدر يوم الخميس، إلى قضية هارديب سينغ نيجار، لكن مسؤولًا أمريكيًا لم يذكر اسمه أكد لاحقًا في وقت متأخر من يوم الخميس أنه تم طرح هذه القضية في الاجتماع وأن بلينكن حث الهند على التعاون في هذا الشأن.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الجمعة إنه خلال اجتماعهما، "ناقش الاثنان مجموعة كاملة من القضايا التي تؤثر على العلاقة المهمة والاستراتيجية والتبعية بين الولايات المتحدة والهند" وتمت الإشارة إلى القضايا الرئيسية في القراءة الرسمية.

أضاف المتحدث: "اغتنم الوزير بلينكن الفرصة أيضًا لحث الهند على التعاون الكامل مع التحقيق الكندي الجاري". وفي حديثه في كيبيك يوم الخميس، قال ترودو إنه متأكد من أن بلينكن سيطرح هذه القضية مع وزير الخارجية الهندي.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية الانفصاليين السيخ كندا الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

باقي 60 دقيقة.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي على المحلات

سيدة تخرج من القبر وتبلغ عن زوجها: دفني عشان ياخد معاشي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات |عربية جديدة «هاتشباك» بـ 365 ألف جنيه.. سعر ميتسوبيشي شارك 2017 أوتوماتيك.. وأرخص BMW X1 زيرو

الكيلو بـ 12.60 جنيه.. تحرك فوري من الحكومة لخفض أسعار السكر

جبتله ليفة وشامبو.. فاطمة في دعوى خلع : جوزي مبيستحماش | خاص

إسقاط طائرات مسيّرة .. بيان مهم من وزارة الدفاع السورية

أستاذ تاريخ : يجب تكثيف تدريس حرب أكتوبر في المناهج | فيديو

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

طريقة عمل ترايفل الشوكولاتة | بخطوات سهلة

خبير تغذية يقدم 9 نصائح لعلاج التهاب المعدة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

فيديو

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

بعد توجيه الرئيس| مستشفى المعادي العسكري يقدم الرعاية الطبية لـ أشرف فولة

اظبط ساعتك .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وغلق المطاعم والمحال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ