بلينكن يحث الهند على التعاون بالتحقيق في إزهاق روح زعيم السيخ بكندا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الحمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الهندي بشأن مقتل أحد المدافعين عن الانفصاليين السيخ في كندا وحث الهند على التعاون الكامل مع التحقيق الكندي في مقتله.

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، يوم الجمعة، أنه تحدث إلى بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن المزاعم الكندية بشأن تورط نيودلهي المحتمل في مقتل زعيم انفصالي للسيخ في كندا في يونيو.

قال وزير الخارجية الهندي في فعالية استضافها معهد هدسون في واشنطن: "لقد تبادلوا وجهات النظر والتقييمات الأمريكية بشأن هذا الوضع برمته، وشرحت لهم بإسهاب بعض الشيء... ملخصًا للمخاوف التي كانت لدي".

توترت العلاقات بين الهند وكندا بشكل خطير بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر إن كندا تشتبه في أن عملاء للحكومة الهندية على صلة بمقتل الانفصالي السيخي هارديب سينغ نيجار.

وضع الحادث الولايات المتحدة في موقف دبلوماسي حرج، بالنظر إلى أن كندا جارة وحليفة رسمية، وقد ركزت واشنطن بشكل مكثف على تطوير العلاقات مع الهند كشريك رئيسي في جهودها للرد على النفوذ الصيني.

لم يشر بيان رسمي لوزارة الخارجية عن الاجتماع بين بلينكن وجايشانكار، صدر يوم الخميس، إلى قضية هارديب سينغ نيجار، لكن مسؤولًا أمريكيًا لم يذكر اسمه أكد لاحقًا في وقت متأخر من يوم الخميس أنه تم طرح هذه القضية في الاجتماع وأن بلينكن حث الهند على التعاون في هذا الشأن.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الجمعة إنه خلال اجتماعهما، "ناقش الاثنان مجموعة كاملة من القضايا التي تؤثر على العلاقة المهمة والاستراتيجية والتبعية بين الولايات المتحدة والهند" وتمت الإشارة إلى القضايا الرئيسية في القراءة الرسمية.

أضاف المتحدث: "اغتنم الوزير بلينكن الفرصة أيضًا لحث الهند على التعاون الكامل مع التحقيق الكندي الجاري". وفي حديثه في كيبيك يوم الخميس، قال ترودو إنه متأكد من أن بلينكن سيطرح هذه القضية مع وزير الخارجية الهندي.