تاج أويل الكندية تبدأ الحفر التجريبي لـ بئر نفط بالصحراء الغربية بمصر

أعلنت شركة تاج أويل الكندية، حفر الجزء الأفقي من بئر BED4-T100 في منطقة أمتياز بدر للنفط (BED-1) في الصحراء الغربية في مصر.

وفقا لموقع وورلد أويل، قامت شركة تاج أويل بالبدء في الحفرة التجريبية بنجاح حيث وصلت إلى عمق 3290 متر.

قامت الشركة مؤخرًا بإجراء عمليات تسجيل الفتحات وتصوير التكوينات وقياس الضغط، متبوعة بتركيب أسمنتي للحفرة التجريبية العمودية السفلية.

وبحسب تقرير وورلد أويل، شرعت شركة تاج أويل على الفور في الحفر للأجزاء الأفقية والجانبية في خزان أبو رواش. وأظهرت سجلات الحفر نتائج مشابهة لتلك التي تم إنجازها خلال حفر الآبار القريبة في منطقة امتياز BED-1.

من المتوقع أن يستغرق حفر الجزء الجانبي من البئر حوالي ثلاثة أسابيع ويمتد لمسافة تزيد على 1000 متر.

ستتحرك شركة تاج أويل بعد ذلك لإكمال بئر T100 وبدء اختبار التدفق الخلفي خلال نوفمبر 2023.

سيتم استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء حفر بئر T100، جنبًا إلى جنب مع العمل المكتمل بشأن الخواص الجيوميكانيكية والتفسير الزلزالي ثلاثي الأبعاد في المنطقة للتصميم.

كما سيتم استخدام كافة البيانات المتعلقة من بئر T100 لتخطيط وتنفيذ خطط الحفر المستقبلية التي تتوقع الشركة أن تبدأ بحلول الربع الأول من عام 2024.