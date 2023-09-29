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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بق الفراش يغزو فرنسا قبل انطلاق الألعاب الأولمبية

صدى البلد

في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لدورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل، تحذر سلطات باريس من ضرورة القيام بإجراءات عاجلة ضد بق الفراش. حيث تم رصد تلك الآفات في القطارات ودور السينما في الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، تواجه فرنسا مشكلة بق الفراش، حيث حذرت الحكومة من ضرورة معالجة هذه الآفات قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تأثرت العاصمة الفرنسية بشكل خاص بغزو بق الفراش الذي أصبح مشكلة أكبر في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

تم رصد بق الفراش في المنازل ودور السينما والمستشفيات والقطارات، وتجبر هذه المشكلة الآن وزير النقل في البلاد على إتخاذ إجراءات لحماية الركاب.

قال، وزير النقل الفرنسي، كليمنت بون، على موقع أكس المعروف سابقًا باسم تويتر: "سأجمع مشغلي النقل الأسبوع المقبل لتقديم معلومات حول الإجراءات المتخذة لصالح الركاب".

جاء منشوره بعد يوم من قيام إيمانويل جريجوار، النائب الأول لرئيس بلدية باريس، بكتابة رسالة نيابة عن مجلس المدينة يدعو فيها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى التحرك بشأن "الآفة". 

كتب إيمانويل جريجوار، بق الفراش مشكلة صحية عامة ويجب الإبلاغ عنها على هذا النحو. 

وأضاف: يجب على الدولة أن تجمع بشكل عاجل جميع المعنيين من أجل سن خطة عمل مناسبة لهذه الآفة بينما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين في عام 2024."

تعكس تعليقات النائب الأول لرئيس بلدية باريس حجم المشكلة لدرجة أنه قال يوم الجمعة إن العلاج ضد بق الفراش يجب أن يكون ضمن صفقات التأمين على المنازل.

قال إن هذا يمكن أن يساعد السكان القلقين بشأن توفير تدابير مكافحة الآفات بمجرد اكتشاف الإصابة. وأضاف أن المدينة تطلب من الحكومة تنظيم اجتماعات لمكافحة الآفات.

وفي أغسطس، نشرت إحدى مستخدمي إكس صوراً تظهر ما قالت إنها علامات على جسدها من بق الفراش الذي اصيبت به من مقعدها في إحدى دور السينما في باريس.

باريس أنواع مبيدات الآفات الألعاب الأولمبية فرنسا

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