عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف كان النبى فى صِغره وطريقة لعبه مع الأطفال؟ مفتى الجمهورية يجيب

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى مرحلة الطفولة وكيف كان لعبه وكيف كان محبوبا. 

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، النبى كان مثالًا للخير كله منذ طفولته الأولى عندما أقبلت عليه حليمة السعدية لتأخذه للرضاعة فوقع حبه في قلبها وكان أحب إليها من أبنائها.

كان فى حيز المباح 

وأكد المفتى إن النبي كان كلُّ مَن يراه يحبه، وعندما يلعب مع الأولاد في طفولته يحبه الأطفال والأمهات ولعبه كان فى حيز المباح ، فقد كان نموذجًا للطفل المحبوب.

وتابع: الرعاية الإلهية ربَّت النبي صلى الله عليه وسلم، وألقت في قلوب الناس محبته، وعندما صار شابًّا قويًّا كان يسير بين الناس صادقًا أمينًا معروفًا بين الناس بهذه الصفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

تطبيق التوقيت الشتوي| مواعيد جديدة للمطاعم والكافيهات والمحال التجارية.. تعرف عليها

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

حسام موافي: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة حسنة

هل توجد مشكلة في الأدوية البديلة .. حسام موافي يكشف التفاصيل

تسبب مرضا خطيرا.. حسام موافي يحذر من تربية الحمام

أرواح الأهالي مش لعبة.. مصطفى بكري يطالب المسئولين بحل مشاكل أهالي مدينة السلام

بكري: المادتان 140 و241 من الدستور تكفلان حق الرئيس السيسي للترشح في انتخابات 2024

بكرى فى رسالة عاجلة للشعب المصرى: انتظروا خبرا هاما منتصف الأسبوع

المرشح الرئاسي حازم عمر: الشعب المصري لن ينس ما فعلته الجماعة الإرهابية

بكري يرفع التحدي مع أحمد طنطاوي: أنتظرك ببرنامجي في أسرع وقت| فيديو

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجاة للمصريين بشأن انقطاع التيار

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفتى الجمهورية: لو عشنا زمن النبي لكنا أشد من الصحابة اقتداء به

شوقي علام يكشف حكمة النبي بشأن الحجر الأسود والخلاف بين قبائل مكة

50 % تخفيضات.. الزراعة: تحريك 41 سيارة محملة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ