كيف كان النبى فى صِغره وطريقة لعبه مع الأطفال؟ مفتى الجمهورية يجيب

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى مرحلة الطفولة وكيف كان لعبه وكيف كان محبوبا.

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، النبى كان مثالًا للخير كله منذ طفولته الأولى عندما أقبلت عليه حليمة السعدية لتأخذه للرضاعة فوقع حبه في قلبها وكان أحب إليها من أبنائها.

كان فى حيز المباح

وأكد المفتى إن النبي كان كلُّ مَن يراه يحبه، وعندما يلعب مع الأولاد في طفولته يحبه الأطفال والأمهات ولعبه كان فى حيز المباح ، فقد كان نموذجًا للطفل المحبوب.

وتابع: الرعاية الإلهية ربَّت النبي صلى الله عليه وسلم، وألقت في قلوب الناس محبته، وعندما صار شابًّا قويًّا كان يسير بين الناس صادقًا أمينًا معروفًا بين الناس بهذه الصفة.