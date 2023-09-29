عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالاتفاق مع بريطانيا وأمريكا.. مفاجأة زيلينسكي للجيش الروسي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي

يسعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، إلى تحقيق مفاجأة ضد القوات الروسية، بحسب اتفاق مبرم مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن زيلينكسي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر المقبل، في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه.

وقالت "سبوتنيك" نقلا عن المصدر إنه "لتحقيق هذه الأهداف؛ تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف لعبور نهر دنيبر، وفي الوقت نفسه، تخطط قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي دربها مدربون بريطانيون، لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأشار المصدر إلى أن "هذه المغامرة التي يسعى زيلينسكي لتحقيقها في محاولة لإثبات جدارته بأي ثمن، يمكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية".

مفاجأة زيلينكسي للجيش الروسي مفاجأة زيلينكسي بريطانيا الرئيس الأوكراني القوات الروسية خيرسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجأة للمصريين بشأن انقطاع التيار

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

في ليلة حمراء| الأهلي يسحق بطل إثيوبيا.. كولر نجم اللقاء.. وأفشة “المايسترو” وكهربا “العريس”

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

ترشيحاتنا

نفس إطار iPhone 15 Pro.. مواصفات سامسونج جالاكسي S24 Ultra

اتفاقية مبادلة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي.. ورجال أعمال وتجار: تقلل الضغط على الدولار

مفاجأة مدوية| صن داونز يدرس الانسحاب من دوري السوبر الإفريقي

أمين مستقبل وطن الشروق: نشهد سيمفونية رائعة أمام الشهر العقاري تأييدا للرئيس السيسي

فيديو يكشف لحظة رصد روسيا لطائرة بدون طيار أوكرانية وتدميرها

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب زفة.. عروسان يحتفلان على سكوتر وسط الطريق

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

فيديو

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ