بالاتفاق مع بريطانيا وأمريكا.. مفاجأة زيلينسكي للجيش الروسي

يسعى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، إلى تحقيق مفاجأة ضد القوات الروسية، بحسب اتفاق مبرم مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، نقلا عن مصدر لم تسمه، أن زيلينكسي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على شن هجوم جديد، في أوائل أكتوبر المقبل، في اتجاهي خيرسون وزابوروجيه.

وقالت "سبوتنيك" نقلا عن المصدر إنه "لتحقيق هذه الأهداف؛ تتمركز مجموعة كبيرة من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نيكولاييف لعبور نهر دنيبر، وفي الوقت نفسه، تخطط قوات خاصة تابعة لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي دربها مدربون بريطانيون، لاتخاذ إجراءات للاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وأشار المصدر إلى أن "هذه المغامرة التي يسعى زيلينسكي لتحقيقها في محاولة لإثبات جدارته بأي ثمن، يمكن أن تؤدي إلى عواقب مأساوية".