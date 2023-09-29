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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

حازم عمر رئيس حزب
حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

كشف حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، عن أول قرار سيتخذه إذا أصبح رئيسًا للجمهورية.

حازم عمر يتحدث عن اول قرار 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "إذا أصبحت رئيسًا للجمهورية أول قرار سأتخذه تخفيض الرسوم والضرائب على الغذاء والدواء".

ولفت إلى أنه سيسد العجز للخزانة العامة من جراء ذلك القرار، بإعادة هيكلة ضريبية على بعض السلع الكمالية والاستفزازية.

وفي سياق منفصل، قال محمد الباز، إن  بيان الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على التشكيك في عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024، صدر على خلفية ما يمكن تسميته "حجة البليد مسح التختة".

وأضاف الباز، أن هناك اتهامات استباقية، قابلته الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة أداء يؤكد أنها لن تترك مساحة لإطلاق الشائعات.

وأردف الباز: "فيه ناس صعب تدخل السباق الرئاسي من مساره الطبيعي، فبيبطح نفسه على الهيئة والشهر العقاري والحكومة، وسبق أن توقعنا هذا، من نجوم الفلاش السياسي".

ولفت الباز، إلى أن الهيئة، لن تخضع للابتزاز، وأبطلت الحجج، بإعلانها أنها ترحب بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها.

حازم عمر رئيس ا للجمهورية حزب الشعب الجمهورى فضائية النهار برنامج آخر النهار

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