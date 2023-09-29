نيشان يسخر من ياسمين عز.. والأخيرة ترد| تفاصيل الأزمة

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "خلاف يشتعل بين نيشان وياسمين عز بعد تخلفها عن حضور ندوتها بمنتدى الإعلام العربي و"تقدمت ببلاغ ضده".



وجاء في التقرير أن الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، نعرض لموقف محرج، وذلك في منتدى الإعلام العربي.



وكشف التقرير أن نيشان بدأ جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.



وأوضحت القناة أن نيشان سخر من ياسمين عز، وقال: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة.



وردت الإعلامية ياسمين عز على نيشان، قائلة:" لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان".

