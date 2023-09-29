بعد تسريب الصور مع نيشان..شاهد إطلالة ياسمين عز بمنتدى الإعلام في دبي

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلا كبيرا بالسوشيال ميديا وذلك بعد أزمتها مع الاعلامي اللبناني نيشان والذي منعها من حضور منتدي الإعلام وذلك بعد تأخرها عن دخول القاعة في المعاد المحدد

والتزمت ياسمين الصمت حتي أعلنت عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الإعلامي نيشان

وكانت اطلالة ياسمين عز عند دخولها منتدي الإعلام مناسب جدا لظهورها حيث ارتدت ملابس كلاسيكية باللون الابيض والذي اعتادت الظهور به خلال اللقاءات والمؤتمرات المختلفة

وقد انتشرت بعض الصور لياسمين عز خلال تواجدها بمنتدي الإعلام من فيديو منع دخولها واليكم الصور