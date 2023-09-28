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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمتها مع نيشان.. إطلالات ياسمين عز قبل وبعد الشهرة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

تصدرت ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الجدل الكبير بينها وبين الإعلامي نيشان في مؤتمر الإعلام العربي المقام في دبي.

وعادة ما تتصدر الإعلامية ياسمين عز، مؤشر البحث جوجل بسبب تصريحاتها المختلفة حول الرجل في برنامجها.

وتحرص ياسمين عز، على متابعه جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتفضل ياسمين عز، اختبار الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، واختيار الالوان المميزة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تميل ياسمين عز، إلى الوان الشعر البنية، واختيار الشعر الطويل الذي يتناسب مع ملامحها ويكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين عز 

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