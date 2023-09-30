بعد معاناة محمد فريد منه.. أطعمة تمنع أمتصاص الهيموجلوبين احذر تناولها

كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها منذ قليل عبر فيسبوك.

وكتبت ناهد محمد فريد:" اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى إطار هذا كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه عندما يتعلق الأمر بمنع نقص الهيموجلوبين، هناك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها لعدة أسباب. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه ليس من الضروري استبعاد هذه الأطعمة بشكل كامل من النظام الغذائي، وإنما يجب تناولها بشكل متوازن ومعتدل. إليك بعض الأمثلة على الأطعمة التي قد يكون من الأفضل تجنبها أو تقليل استهلاكها:

1. الشاي والقهوة: يحتوي الشاي والقهوة على مركبات تسمى التانينات، والتي يمكن أن تعيق امتصاص الحديد من الطعام. يُفضل تناولها بعيدًا عن وجبات الطعام أو تقليل استهلاكهما.

2. الأطعمة ذات الألياف العالية: الألياف الغذائية مفيدة للصحة العامة، ولكنها يمكن أن تعوق امتصاص الحديد. بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالألياف هي الشوفان والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. يُفضل تناول هذه الأطعمة في وقت مختلف عن تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

3. الألبان: الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان يمكن أن يعوق امتصاص الحديد. يُنصح بتناول منتجات الألبان في وقت مختلف عن تناول الأطعمة الغنية بالحديد.

4. الأطعمة الغنية بالفيتامينات المضادة للأكسدة: الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A الموجودة في بعض الفواكه والخضروات الطازجة يمكن أن تعزز امتصاص الحديد. ومع ذلك، لا يوصى بتناول كميات كبيرة منها في نفس الوجبة، حيث قد يؤدي ذلك إلى زيادة امتصاص الحديد بشكل زائد.

من الجيد أن تتواصل مع أخصائي تغذية للحصول على توصيات مخصصة وفقًا لظروفك الصحية الفردية واحتياجاتك الغذائية.