بلوك ساحر.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها وذلك من خلالحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت زينب فياض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة، وهي ترتديفستانا مجسما بالون الاسود وتسريحه شعر مميزه انالت اعجاب متابعيها.





علاقة هيفاء وهبي وابنتها

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقممن والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها فيطفولتها.



وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديهاابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.



أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاقبعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.