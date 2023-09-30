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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثمون يقتحمون مصنعا بالقطامية ويستولون على أموالا بعد ضرب الحارس

ملثمون
ملثمون

اقتحم ملثمون مصنع بالقطامية وتمكنوا من سرقة أموال بعد التعدي على حارس المصنع بالضرب  ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

المسروقات

تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع بحضور عدد 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على حارس المصنع بالضرب وتقييده وكسر 3 خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ سائقين وميكانيكى ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المسروقات المشار إليها.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

القطامية القاهرة سرقة شركة سرقة اموال

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