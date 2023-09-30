الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ نتائج ربع سنوية في عام مع انخفاض بـ2.9%

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال الساعات الماضية، لكن التفاؤل في الجلسات الأخيرة أنهى شهرًا ضعيفًا وأسوأ ربع سنوي منذ عام، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.



أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مؤقتًا مرتفعًا بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، مع إنهاء معظم القطاعات في المنطقة الإيجابية حيث قادت التكنولوجيا والسلع المنزلية الارتفاع.

أنهى المؤشر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عند أدنى مستوى له منذ ستة أشهر وانخفض بنسبة 2.1٪ هذا الشهر، وفقًا لبيانات شركة LSEG، بعد انخفاض بنسبة 2.8٪ في أغسطس.



على الرغم من تحقيق مكاسب في شهر يوليو، إلا أن ذلك لا يزال يؤدي إلى خسارة مؤشر Stoxx بنسبة 2.9٪ خلال هذا الربع، وهو أسوأ أداء له منذ عام.



قام المستثمرون يوم الجمعة بتحليل التضخم في منطقة اليورو ، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021.



وانخفض إلى 4.3٪ لشهر سبتمبر، وفقًا لبيانات أولية.

ويتماشى هذا الإعلان مع البيانات الأخيرة الخاصة بكل بلد، حيث أظهرت أرقام التضخم الأولية الصادرة من ألمانيا أن التضخم تباطأ أكثر من المتوقع يوم الخميس. أظهرت البيانات المنسقة لأكبر اقتصاد في أوروبا زيادة بنسبة 4.3٪ في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2022 – وهو أدنى مستوى منذ التدخل الروسي واسع النطاق في أوكرانيا.

ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير، حيث قاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج المكاسب في المنطقة وارتفع بما يزيد عن 2٪.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في وقت مبكر من يوم الجمعة مع استعداد المستثمرين لإنهاء شهر سبتمبر الصعب.

وفي قراءة من المرجح أن ينظر إليها على أنها مشجعة للبنك المركزي الأوروبي، وصل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة - إلى 4.5٪، وهو أدنى معدل له منذ عام.



ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي هذا الشهر، لكن الاقتصاديين والمستثمرين يتوقعون أن تكون الأسعار قد وصلت الآن إلى ذروتها.

اليورو

حافظت العملة الأوروبية اليورو على مكاسبها مقابل الدولار الأمريكي، وتم تداولها بارتفاع بنسبة 0.5% عند 1.061 دولار، مبتعدة عن أدنى مستوى لها خلال ثمانية أشهر .

