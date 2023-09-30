إنجازات في كل مناحي الحياة.. مدبولي: كل تجارب الدول الناجحة استغرقت 20 عامًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما نفذته الدولة المصرية على مدار 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري.

وقال مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، والذي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، إن دولة مثل سنغافورة عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ولكي تستطيع الوصول للتنمية والنهضة استمرت نحو 20 عام.

وأضاف أن كل الدول المتقدمة أجمعت على 5 ثوابت رئيسية، وهي أن التنمية الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها، والمشروعات التي تنهض بها الدولة، هذا بجانب برنامج وطني طموح، والتوسع في الإنفاق بالبنية التحتية، فهذه الدول استثمرت 40% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عقود في البنية التحتية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية والإصرار على التنفيذ، وهذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس التي سارت عليه الدول لسنوات، فالتجارب لا تنتهي بسنوات.

وأوضح أن البعض يتساءل عن التوقيت الذي يشعر به المواطن المصري بثمار التنمية، والتجربة لم تستغرق سوى 9 سنوات، ولكن الدول التي نهضت أقل دولة استغرقت 20 عاما لكي تنهض.