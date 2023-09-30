الرئيس السيسي لـ كامل الوزير: ربنا يكرمك على اللي كل اتعمل في مشروع قناة السويس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :" حاولنا نعمل مشروع نتجمع عليه وكان قناة السويس الجديدة ، وإحنا بنعمل ده كان الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار وقتها ، وقالي المصفوفة المالية للمشروع نخلي بالنا قولتله بس عاوز أدي الأمل للناس .. والفايدة كانت ١٠ ونص في المية وقولتلهم هنفتح باب الاسهام بفايدة والناس تتحرك" .

أكمل خلال كلمته بمؤتمر “ حكاية وطن ” وربنا يكرمك يا كامل يا وزير وده مكنش يتعمل في سنة ربنا يكرمك يا كامل يا وزير ". وأوضح أن دخل قناة السويس كان 4.5 مليار قبل المشروع ولما اتعمل بقينا بنقفل 10 مليار.

انطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.