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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى: مظلة اجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية ومكافآت شهرية للمتفوقين

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن جهود الدولة لا تتوقف منذ بدء العمل فى بناء الجمهورية الجديدة، عن تحقيق الإنجازات العملاقة، رغم التحديات العالمية، وهو ما انعكس على مؤسسات الدولة، وجودة حياة المواطنين فى كافة أنحاء البلاد الذين أصبحوا الآن يعيشون حياة كريمة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إيمانا بأهمية بناء الإنسان أولاً.

وأضاف عكاوى، أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى هذا السياق، يقوم صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى، وبدعم من القيادة السياسية، بإعفاء الطلاب ذوى الهمم من كافة المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، كما يتولى دفع المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية للطلاب غير القادرين وتقديم المساعدات المادية لهم.

 

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وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى: هذا إلى جانب تقديم الكشف والعلاج لطلاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى قيام بعض المؤسسات الوطنية بالتبرع لصندوق التكافل الاجتماعى لدعم الطلاب مثل بنك فيصل الإسلامي، ومؤسسة مصر الخير.

و أوضح عكاوى، أنه فى إطار الحرص على توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب، تم استحداث وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، لتقدم حزمة من الخدمات لمساعدة الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك من خلال ثلاثة محاور، منها محور الحماية الاجتماعية والتمكين الإقتصادي، حيث يتم من خلال توفير أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ودفع المصروفات الدراسية بعد تقديم بحث اجتماعي، بجانب الاستعلام عن مساعدات تكافل أو كرامة وكارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى إن محور التمكين الاقتصادي يعمل على تشجيع الطلاب وتعليمهم مهنة أو حرفة معينة أو تنمية الفكر الإنتاجي لديهم عن طريق عمل ورش الحرف اليدوية ودورات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة وكيفية عمل السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وأيضا مشروع حاضنات الفائقين وهو عبارة عن منحة شهرية لأوائل الكليات والدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه طبقا لشروط معينة.

و أضاف عكاوى، أن المحور الثاني يتعلق بالتوعية وبناء الشخصية، ويعمل على توفير التوعية الكاملة عن قضايا وزارة التضامن الاجتماعي مثل" مودة - فرصة - ٢ كفاية - وعي"وغيرها من القضايا، وكذلك توفير تدريبات وورش عمل خاصة بالتوعية وبناء الشخصية.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، أن المحور الثالث خاص بالزيارات وبناء المعارف والخبرات، مشيراً إلى قيام وحدة التضامن الاجتماعى بعمل مبادرات وحملات توعية منها مبادرة "يلا بينا نساعد" وهدفها توفير رفيق لذوي الهمم من خلال عمل جدول بأوقات فراغ المتطوع وعمل جدول باحتياجات طالب ذوي الهمم، والعمل على التنسيق بينهم، وكذلك بعد اجتياز المقابلة وعمل عدة اختبارات نفسية وبعد اجتياز تلك الخطوات يتم عمل تدريب استراتيجية التعامل مع ذوي الهمم، وايضا مبادرة "أنا استطيع" لتحفيز ذوي الهمم اجتماعياً ونفسياً علي مواجهة التحديات والعمل علي تذليل الصعوبات التى تواجههم داخل الجامعة، كما تم تنفيذ معسكرات لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم نفسيا واجتماعيا وأيضاً توعيتهم ثقافياً.

 

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