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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجيزاوى يتفقد مصابى حادث طريق الرياح التوفيقى بالمستشفى الجامع في بنها.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها اليوم حالة مصابي طريق شرق الرياح التوفيقي بعد كوبري جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية ، والذى وقع بين سيارتين ، وأسفر عن وفاة شخصين وإصابة 25 أخرين ، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

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واطمأن رئيس الجامعة ، خلال جولته على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو جمال مدير الإستقبال بالمستشفى الجامعى خروج 19مصاباً بعد تحسن حالتهم الصحية واجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم فيما تم حجز 6 اخرين بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة لتلقى العلاج اللازم.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها محافظة القليوبية مستشفى الجامعى

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