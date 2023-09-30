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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حكاية وطن.. السيسي يصارح المصريين بالحقائق :2011جابت البلد على الأرض..والإصلاح ليس مغامرة

صدى البلد

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التصريحات الهامة دعا فيها المواطنين إلى وضع استقرار البلاد فوق كل الاعتبارات. 
ووجه الرئيس رسائل للمواطنين قائلا : الدولة خسرت 450 مليار دولار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 و أحداث 2011 وما بعدها جابت البلد على الأرض.

وتابع :" إيراد الدولة أقل من إنفاقها لذلك نحن بحاجة إلى زيادة موارد و نسرد ما تم إنجازه لإقرار واقع ووضع حلول جذرية لتحدياتنا " 
وجاءت أبرز تصريحات الرئيس كالتالي : 
التنمية والبناء والإصلاح ليست مغامرة.. واصمدوا  وحولوا الظروف القاسية إلى منحة
لم أطلق الحوار الوطني كترف أو مجاملة ولكن كان من الضرورة أن يسمع بعضنا البعض
المؤامرة الحقيقية ضد أي وطن هي التخلف والجهل
في 2014 حد قالي إنت أيقونة مصر .. إنت بطل بلاش تدخل لأنه بعد كده هيقطعوك
البلد بتروح ومحدش هيعرف يصلحها بعد كده.. خلونا نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه
الرئيس السيسي: عينكم على استقرار بلدنا بس .. مين يمسكها مش مهم
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