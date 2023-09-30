عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يطالب الغرب بتحويل صناعة الدفاع الأوكرانية إلى مركز عسكري كبير

زيلينسكي
زيلينسكي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يرغب في تحويل صناعة الدفاع الأوكرانية إلى “مركز عسكري كبير” من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة للهجوم المضاد الذي تشنه كييف ضد روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كان زيلينسكي يتحدث في منتدى عقدته حكومته مع المنتجين الدوليين لمناقشة كيفية التطوير المشترك للقدرة الصناعية لبناء وإصلاح الأسلحة في أوكرانيا على الرغم من القصف الروسي المستمر.

وقال زيلينسكي “أوكرانيا في مثل هذه المرحلة من الماراثون الدفاعي، يجب أن يكون من المهم للغاية المضي قدمًا دون تراجع”.

وأضاف للمسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون أكثر من 250 منتجًا للأسلحة الغربية: "النتائج من الخطوط الأمامية مطلوبة يوميًا".

ولفت: "نحن مهتمون بتوطين إنتاج المعدات اللازمة لدفاعنا وكل من أنظمة الدفاع المتقدمة التي يستخدمها جنودنا، مما يمنح أوكرانيا أفضل النتائج على الجبهة اليوم".

وأوضح زيلينسكي أن الدفاع الجوي وإزالة الألغام هما من أولوياته المباشرة. 

وتهدف أوكرانيا أيضًا إلى تعزيز الإنتاج المحلي للصواريخ والطائرات بدون طيار وذخيرة المدفعية.

وبدأت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوط الأمامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ترشيحاتنا

منهم كبار السن.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

لا تخافوا ولكن احذروا| العاصفة إلياس تصل مصر خلال ساعات.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

147 منطقة صناعية.. أحمد سمير: حجم الناتج الصناعي وصل لـ تريليون و252 مليار جنيه

وفاة الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض

مشروعات عالمية.. سكك حديدية مع السودان وربط كهربائي بالسعودية والمتوسط ببحيرة فيكتوريا

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى علي ملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوسة باللحم والطحينة| جديدة وغير تقليدية

بجمبسيوت أسود .. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالسعودية

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن سامي العدل.. ملابس غادة عبد الرازق في باريس تثير الجدل

كان سيخضع جراحة.. وفاة أحمد سامي العدل بشكل مفاجئ.. وهذه أبرز أعماله

فيديو

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ