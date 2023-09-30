زيلينسكي يطالب الغرب بتحويل صناعة الدفاع الأوكرانية إلى مركز عسكري كبير

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يرغب في تحويل صناعة الدفاع الأوكرانية إلى “مركز عسكري كبير” من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة للهجوم المضاد الذي تشنه كييف ضد روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، كان زيلينسكي يتحدث في منتدى عقدته حكومته مع المنتجين الدوليين لمناقشة كيفية التطوير المشترك للقدرة الصناعية لبناء وإصلاح الأسلحة في أوكرانيا على الرغم من القصف الروسي المستمر.

وقال زيلينسكي “أوكرانيا في مثل هذه المرحلة من الماراثون الدفاعي، يجب أن يكون من المهم للغاية المضي قدمًا دون تراجع”.

وأضاف للمسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون أكثر من 250 منتجًا للأسلحة الغربية: "النتائج من الخطوط الأمامية مطلوبة يوميًا".

ولفت: "نحن مهتمون بتوطين إنتاج المعدات اللازمة لدفاعنا وكل من أنظمة الدفاع المتقدمة التي يستخدمها جنودنا، مما يمنح أوكرانيا أفضل النتائج على الجبهة اليوم".

وأوضح زيلينسكي أن الدفاع الجوي وإزالة الألغام هما من أولوياته المباشرة.

وتهدف أوكرانيا أيضًا إلى تعزيز الإنتاج المحلي للصواريخ والطائرات بدون طيار وذخيرة المدفعية.

وبدأت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.