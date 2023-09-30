السيسي : هناك 150 صناعة هيوفروا لينا 25 مليار دولار ومستعدين لدعمها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإهتمام بالصناعة أخذ نقاشات كثيرة من المسؤولين خلال الفترة الماضية، مشيراً إلي أن من أولويات الدولة الإهتمام بقطاع الصناعة منذ بدايته.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن الـ 150 قائمة صناعة التي تحدث عنهم وزير الصناعة لا نحتاج دراسة جدوي لهم نهائيا والدولة مستعدة لإطلاق حوافز أكثر لهم من الحوافز التي تم الإعلان عنها لأنهم سيوفرون فاتورة دولارية للدولة بقيمة 25 مليار دولار.

وأوضح الرئيس السيسي، أن تقليل فاتورة الاستيراد هو السبيل الوحيد لتقدم البلد.

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