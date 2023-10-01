الحزام السحابي يقترب.. مصر في انتظار ظاهرة جوية جديدة

ينتظر الجميع بدء العام الدراسي الجديد، ومع دخول فصل الخريف نترقب التحسن الجوي، إلا أن للطقس رأي آخر، فمصر على موعد مع ظاهرة جوية جديدة، فما تفاصيل الحزام السحابي المرتقب…

مصر على موعد مع حزام سحابي

كشفت خرائط الطقس بداية دخول حزام سحابي جديد على مصر من أقصى جنوب غرب البلاد، وذلك بدءًا من اليوم الأحد، حيث سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية.

من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض جوي، ونشاط للرياح مع انخفاض في نسبة الرطوبة، هو الأمر الذي يساعد بدوره على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم الأحد

يتوفر اليوم فرص لتكون السحب المدارية لتغطي أجزاء كبيرة من الصحراء الغربية ومناطق من السواحل الشمالية والدلتا، تصل إلى القاهرة ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد وشمال ووسط سيناء، والتي تعمل على حجب الشمس بشكل جزئي.

من المتوقع أن يصاحب السحب المدارية، سقوط أمطار تصل إلى رعدية على بعض المناطق، الأمر الذي يشير إلى انكسار الموجة الحارة بداية من أقصى غرب الجمهورية ( محافظة مطروح) لتتحول الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية تبدأ كتلة معتدلة في التأثير على شمال البلاد، تعمل بدورها على التحسن التدريجي في درجات الحرارة ويمتد التحسن تباعًا للداخل مع حلول ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 22

السواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 21

جنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28

شمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22

جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29