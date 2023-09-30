الشرطة تحقق مع كندي ساعد 100 شخص حول العالم على الانتحار

تحقق السلطات في كندا وبريطانيا في ما لا يقل عن 100 حالة وفاة بسبب التسمم، حيث ترتبط تلك الحالات بأعمال تجارية عبر الإنترنت لرجل كندي متهم ببيع ملح سام لهؤلاء الأشخاص.

أفادت نيويورك تايمز، أن السلطات في كندا تحقق مع كينيث لو، البالغ من العمر 57 عامًا، من غرب تورونتو، متهم بإدارة مجموعة من الشركات شحنت حوالي 1200 عبوة من الملح السام إلى أشخاص في 40 دولة.

اتهمت السلطات الكندية، كينيث، بمساعدة 14 شخصًا على الانتحار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار التحقيقات في كندا وبريطانيا.

في كندا، قال المحققون إن كينيث لو، قام بشحن 160 طردًا، واتهمته العديد من وكالات الشرطة في أونتاريو بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار لضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.

كما تحقق بريطانيا في وفاة 88 من أصل 272 شخصًا في البلاد اشتروا نتريت الصوديوم – وهو ملح يستخدم كمادة حافظة للأغذية – من الموقع الإلكتروني لكينيث لو، حسبما قال متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا في رسالة بالبريد الإلكتروني لنيويورك تايمز.

مثل كينيث لو أمام المحكمة وتم تحديد جلسة الاستماع له في 31 أكتوبر. وهو محتجز في سجن في أونتاريو.وقال محاميه إنه سيدفع ببراءته، ووصف القضية في رسالة بالبريد الإلكتروني بأنها "تطبيق جديد للقانون".

تأتي الاتهامات الموجهة إلى كينيث لو في الوقت الذي تناقش فيه كندا التخفيف الأخير لقانونها الفيدرالي على الانتحار بمساعدة طبية، والذي جعل سياسة البلاد واحدة من أكثر السياسات ليبرالية في العالم. منذ عام 2021، سمحت كندا بالمساعدة على الموت للأشخاص الذين يعانون من حالات مؤلمة مزمنة.

ومع ذلك، فإن القانون يتطلب من الأشخاص الذين يصابون بمرض عضال عندما يتقدمون بطلب للحصول على المساعدة على الموت أن يتم تقييمهم من قبل طبيب أو ممرض ممارس واتباع قواعد أخرى قبل السماح لهم بالوفاة.

قال المفتش سايمون جيمس من شرطة يورك الإقليمية، والذي شارك في التحقيق الكندي: "دعونا نكون واضحين أننا لن نتسامح مع الأعمال الإجرامية التي يرتكبها أولئك الذين يستغلون الأفراد الضعفاء في مجتمعاتنا وسنحاسب المسؤولين عنها".

تم القبض على كينيث لو في مايو ووجهت إليه اتهامات في قضيتين، كما تم توجيه 12 تهمة أخرى الشهر الماضي.

قالت الشرطة إن المواقع الإلكترونية التي يستخدمها كينيث لو لبيع منتجه قد أُزيلت.