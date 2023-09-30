عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة تحقق مع كندي ساعد 100 شخص حول العالم على الانتحار

صدى البلد

تحقق السلطات في كندا وبريطانيا في ما لا يقل عن 100 حالة وفاة بسبب التسمم، حيث ترتبط تلك الحالات بأعمال تجارية عبر الإنترنت لرجل كندي متهم ببيع ملح سام لهؤلاء الأشخاص.

 

أفادت نيويورك تايمز، أن السلطات في كندا تحقق مع كينيث لو، البالغ من العمر 57 عامًا، من غرب تورونتو، متهم بإدارة مجموعة من الشركات شحنت حوالي 1200 عبوة من الملح السام إلى أشخاص في 40 دولة. 

 

اتهمت السلطات الكندية، كينيث، بمساعدة 14 شخصًا على الانتحار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار التحقيقات في كندا وبريطانيا.

 

في كندا، قال المحققون إن كينيث لو، قام بشحن 160 طردًا، واتهمته العديد من وكالات الشرطة في أونتاريو بتقديم المشورة أو المساعدة على الانتحار لضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 و36 عاما.

 

كما تحقق بريطانيا في وفاة 88 من أصل 272 شخصًا في البلاد اشتروا نتريت الصوديوم – وهو ملح يستخدم كمادة حافظة للأغذية – من الموقع الإلكتروني لكينيث لو، حسبما قال متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا في رسالة بالبريد الإلكتروني لنيويورك تايمز.

 

مثل كينيث لو أمام المحكمة وتم تحديد جلسة الاستماع له في 31 أكتوبر. وهو محتجز في سجن في أونتاريو.وقال محاميه إنه سيدفع ببراءته، ووصف القضية في رسالة بالبريد الإلكتروني بأنها "تطبيق جديد للقانون". 

 

تأتي الاتهامات الموجهة إلى كينيث لو في الوقت الذي تناقش فيه كندا التخفيف الأخير لقانونها الفيدرالي على الانتحار بمساعدة طبية، والذي جعل سياسة البلاد واحدة من أكثر السياسات ليبرالية في العالم. منذ عام 2021، سمحت كندا بالمساعدة على الموت للأشخاص الذين يعانون من حالات مؤلمة مزمنة. 

 

ومع ذلك، فإن القانون يتطلب من الأشخاص الذين يصابون بمرض عضال عندما يتقدمون بطلب للحصول على المساعدة على الموت أن يتم تقييمهم من قبل طبيب أو ممرض ممارس واتباع قواعد أخرى قبل السماح لهم بالوفاة.

 

قال المفتش سايمون جيمس من شرطة يورك الإقليمية، والذي شارك في التحقيق الكندي: "دعونا نكون واضحين أننا لن نتسامح مع الأعمال الإجرامية التي يرتكبها أولئك الذين يستغلون الأفراد الضعفاء في مجتمعاتنا وسنحاسب المسؤولين عنها".

 

تم القبض على كينيث لو في مايو ووجهت إليه اتهامات في قضيتين، كما تم توجيه 12 تهمة أخرى الشهر الماضي. 

 

قالت الشرطة إن المواقع الإلكترونية التي يستخدمها كينيث لو لبيع منتجه قد أُزيلت. 

 

كندا وفاة الإنتحار الموت الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

ردًا على صفقة إمام عاشور | الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

ترشيحاتنا

الميزانية زادت|هكذا أصبح البحث العلمي ركيزة لنهضة مصر في عهد السيسي

جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية بالأزهر.. التفاصيل كاملة

مؤتمر حكاية وطن.. 3 متهمين بإسقاط الدولة المصرية| والرئيس السيسي يكشف مصيرهم

زيادات جديدة لـ تويوتا كورولا مع طرح موديل 2024 .. اعرف سعرها

إكتشافات واستثمارات جديدة.. كيف ستتحول مصر الي دولة منتجة لكافة المنتجات البترولية؟

ارتا سولار يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

حدبة الرقبة.. أسباب ظهورها وأعراضها وكيفية التخلص

طريقة عمل كيكة الليمون.. أحلى من المحلات

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ