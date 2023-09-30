بعد حادث العض الحادي عشر .. على بايدن تدريب كلبه يوميا

نُصح الرئيس بايدن بتخصيص بعض الوقت كل يوم لتدريب كلبه الجامح المسمي (كوماندر) وتقديمه بشكل صحيح لموظفي البيت الأبيض وزواره بعد حادث العض الحادي عشر.

وفقا لما نشرته صنداي تايمز، قام كلب الرئيس بايدن من نوع شيبارد الألماني، الذي وصل إلى البيت الأبيض كجرو قبل عامين تقريبًا، بعض ضابط الخدمة السرية الذي يرتدي الزي الرسمي هذا الأسبوع. في السابق، تعرض أحد العملاء لعضة شديدة لدرجة أنه تم إرساله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نصح كينت بويلز، أحد كبار مربي ومدربي الكلاب في أمريكا، عائلة بايدن بالتحكم في بيئة الكلب عن كثب وعدم السماح له بالتجول الحر، حيث يمكن أن يواجه الغرباء.

قال بويلز، مدرب الكلاب البالغ من العمر (58 عاما): ربما يكونون أكثر الكلاب قابلية للتدريب في العالم. وأضاف أنه مهما كان السبب الذي دفع الكلب كوماندر إلى العض، فإن تمرين الطاعة الرئيسي هو تدريبه على ترك الأمر والعودة إلى معالجه.

قال بويلز إن القدرة على إيقاف واستدعاء كلب كانت جزءًا أساسيًا من تدريب الكلاب البوليسية – وأوضح أن نوعية كلب الرئيس تعتبر كلاب خدمة رائعة بسبب قابليتهم للتدريب.

قال بويلز، من ولاية ويسكونسن، موجها كلامه للرئيس بايدن، يجب أن تكون قادرًا على ايقاف ذلك الكلب ومن ثم استدعاؤه نحوك مرة أخرى؛ يجب أن يكون لديك استدعاء حتى يعرف الكلب أن عليه التوقف والعودة، بغض النظر عما يحدث، حتى لو كان يركض بأقصى سرعة. وأضاف: سيحتاجون إلى مساعدة من أحد المتخصصين لإنجاز ذلك.

قال بويلز إنه بمجرد تدريب الكلب على الطاعة، يجب الحفاظ على ذلك من خلال جلستين تدريبيتين مدتهما 15 دقيقة كل يوم يعتبرها الكلب وقتًا للعب.

ونصح مدرب الكلاب بتمرين مهم آخر وهو تعريف الكلب بالزائرين حتى لا يشعر أنه يجب عليه حراسة أراضيه ضدهم.