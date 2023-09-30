بحث التكامل القضائي في اجتماع النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل النائـب الـعـام المستشار محمـد شـوقي، بمكتبـه، اليوم السبت، المستشار بولـس فـهـمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووالسادة المستشارين أعضاء جمعيتها العمومية.



وفي مستهل اللقـاء رحـب النـائـب الـعـام برئيس الدستورية العيا، وقدم رئيس المحكمـة الدستورية العليـا والـوفـد المرافـق له، التهنئـة لتوليـه مهـام منصبـه، مؤكديـن جميعـا على

استمرار التعاون المثمر بين النيابة العامة والمحكمة الدستورية العليا، وضرورة توفير سبل التكامـل بـين الجهات القضائيـة المختلفـة، وفي نهاية الاجتمـاع أهــدى النائـب الـعـام درع

النيابة العامة لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

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