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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منع بيع أدوية السعال في هذا البلد.. هل عاد فيروس كورونا؟

كورونا
كورونا

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في اليابان حيث أوصت وزارة الصحة المؤسسات الطبية بالحدِّ من وصف أدوية السعال في ظل شحها في البلاد.

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وأفادت قناة NHK بأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يزال مستمرًّا للأسبوع الثالث على التوالي، والإصابة بالأنفلونزا للأسبوع الخامس على التوالي.


وأضافت أنه لهذا السبب تواجه عدد من المناطق اليابانية نقصا بالأدوية اللازمة.


وأوصت بالاستخدام الفعال للكميات المحدودة المتاحة من الأدوية، وتقليل عدد أيام تعاطيها إلى الحد الأدنى المسموح.

 

وتتميز الفيروسات بأنها دائمة التغير طوال الوقت في محاولة للسيطرة على الجهاز المناعى لجسم الإنسان للقدرة على الحياة.

ويظهر ذلك واضحًا في فيروس الأنفلونزا حيث يتغير سنويًّا وفي كل عام، يتم تصميم لقاحات الأنفلونزا يمكنها محاربة السلالات الجديدة والمهيمنة من الفيروس لتقليل انتشاره وشدة الأعراض المرتبطة بالأنفلونزا بحسب موقع Cleveland Clinic.

كورونا اليابان السعال

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