نتيجة صادمة .. ماذا حدث لفئران التجارب بعد إصابتها بمتحور كورونا؟

توصلت دراسة حديثة أجريت على الفئران إلى أن سلالة أوميكرون BA.5 لفيروس كورونا تعتبر أكثر خطورة من سلالاتها السابقة.. فما القصة؟

وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، تم استخدام الفئران المعدلة وراثيًا في هذه الدراسة، التي تم نشرها في مجلة "Science Advances"، لمقارنة المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون.

تفاصيل دراسة أوميكرون BA.5

تبين من خلال الدراسة، أن سلالة BA.5 تكاثرت بشكل أسرع وتسببت في المزيد من الأمراض خلال فترة العدوى.

تقدم هذه الدراسة، نموذجًا حيوانيًا صغيرًا يساعد في فهم الخصائص المرضية للمتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون واختبار فعالية اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروسات.

وتمثل هذه الدراسة تحديًا في دراسة وفهم المتغيرات السريعة التطور التي تثير القلق، نظرًا لعدم وجود نماذج حيوانية سابقة تمكن من إجراء اختبارات تساعد في تفسير سلوك هذه المتغيرات ومتغيراتها الفرعية بشكل مختلف في البشر.

ما تأثير متحور أوميكرون؟

تعد هذه الدراسة ذات أهمية بالغة نظرًا لأن سلالة أوميكرون هي السلالة المهيمنة حاليًا في جميع أنحاء العالم.

وتم استخدام الفئران لمقارنة المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون، حيث تبين أن سلالة BA.5 كانت الأكثر ضراوة على الأرجح بسبب قدرتها على التكاثر السريع في مرحلة مبكرة من العدوى.

ويجب الإشارة إلى أن الفئران المستخدمة في الدراسة هي فئران معدلة وراثيًا تسمى K18-hACE2، وتسمح لفيروس SARS-CoV-2 بدخول خلاياها بطرق أخرى غير ممكنة لدى الفئران العادية.

وأوضح الباحثون أنه "عندما يحدث ذلك، يتم توليد استجابة مناعية قوية جدًا من قبل الفيروس، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة في الأمراض والأعراض بالمقارنة مع المتغيرات الفرعية التي لا تكاثر بسرعة".

وأشار الباحثون إلى أنه قبل هذه الدراسة، لم تكن هناك نماذج حيوانية صغيرة لدراسة المتغيرات الجديدة والمثيرة للقلق.

ماذا حدث للفئران؟

تكررت المتغيرات الفرعية المبكرة لـOmicron BA.1 وBA.2 وانتشرت في الفئران K-18، لكنها تسببت في الحد الأدنى من المرض والوفاة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الفئران المصابة بـ BA.5 فقدانًا كبيرًا في الوزن، وارتفاعًا في أمراض الرئتين، ومستويات عالية من الخلايا الالتهابية والسيتوكينات، التي تشير إلى البروتينات المرتبطة بالالتهاب.

فى حين نجت بعض الفئران البالغة من العمر 3 أشهر، ماتت جميع الفئران المصابة بـ BA.5 البالغة من العمر 5 إلى 8 أشهر.