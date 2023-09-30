عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

نتيجة صادمة .. ماذا حدث لفئران التجارب بعد إصابتها بمتحور كورونا؟

متحور كورونا
متحور كورونا

توصلت دراسة حديثة أجريت على الفئران إلى أن سلالة أوميكرون BA.5 لفيروس كورونا تعتبر أكثر خطورة من سلالاتها السابقة.. فما القصة؟

وفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، تم استخدام الفئران المعدلة وراثيًا في هذه الدراسة، التي تم نشرها في مجلة "Science Advances"، لمقارنة المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون.

كورونا ترعب العالم من جديد| تحذير عاجل يجتاح الجميع بعد هذا الأمر

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

أرقام مرعبة عن الوباء.. فيروس كورونا يتسبب في مأساة بـ أستراليا

أقوى من أوميكرون.. متحور جديد لفيروس كورونا ينتشر في عدة دول| تفاصيل

تفاصيل دراسة أوميكرون BA.5

تبين من خلال الدراسة، أن سلالة BA.5 تكاثرت بشكل أسرع وتسببت في المزيد من الأمراض خلال فترة العدوى.

تقدم هذه الدراسة، نموذجًا حيوانيًا صغيرًا يساعد في فهم الخصائص المرضية للمتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون واختبار فعالية اللقاحات والعلاجات المضادة للفيروسات. 

وتمثل هذه الدراسة تحديًا في دراسة وفهم المتغيرات السريعة التطور التي تثير القلق، نظرًا لعدم وجود نماذج حيوانية سابقة تمكن من إجراء اختبارات تساعد في تفسير سلوك هذه المتغيرات ومتغيراتها الفرعية بشكل مختلف في البشر.

ما تأثير متحور أوميكرون؟

تعد هذه الدراسة ذات أهمية بالغة نظرًا لأن سلالة أوميكرون هي السلالة المهيمنة حاليًا في جميع أنحاء العالم. 

وتم استخدام الفئران لمقارنة المتغيرات الفرعية لسلالة أوميكرون، حيث تبين أن سلالة BA.5 كانت الأكثر ضراوة على الأرجح بسبب قدرتها على التكاثر السريع في مرحلة مبكرة من العدوى. 

ويجب الإشارة إلى أن الفئران المستخدمة في الدراسة هي فئران معدلة وراثيًا تسمى K18-hACE2، وتسمح لفيروس SARS-CoV-2 بدخول خلاياها بطرق أخرى غير ممكنة لدى الفئران العادية.

وأوضح الباحثون أنه "عندما يحدث ذلك، يتم توليد استجابة مناعية قوية جدًا من قبل الفيروس، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة في الأمراض والأعراض بالمقارنة مع المتغيرات الفرعية التي لا تكاثر بسرعة". 

وأشار الباحثون إلى أنه قبل هذه الدراسة، لم تكن هناك نماذج حيوانية صغيرة لدراسة المتغيرات الجديدة والمثيرة للقلق.

ماذا حدث للفئران؟

تكررت المتغيرات الفرعية المبكرة لـOmicron BA.1 وBA.2 وانتشرت في الفئران K-18، لكنها تسببت في الحد الأدنى من المرض والوفاة.

ومن ناحية أخرى، أظهرت الفئران المصابة بـ BA.5 فقدانًا كبيرًا في الوزن، وارتفاعًا في أمراض الرئتين، ومستويات عالية من الخلايا الالتهابية والسيتوكينات، التي تشير إلى البروتينات المرتبطة بالالتهاب.

فى حين نجت بعض الفئران البالغة من العمر 3 أشهر، ماتت جميع الفئران المصابة بـ BA.5 البالغة من العمر 5 إلى 8 أشهر.

كورونا متحور كورونا اوميكرون متحور كورونا الجديد اصابات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

ردًا على صفقة إمام عاشور | الزمالك يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

أهدر البنزين .. قرار عاجل ضد مسئول كبير بشركة بترول استولى على مليوني جنيه

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

كيفية صلاة العيد الأضحى .. أسهل طريقة لأدائها لمن فاتته

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

مصر الثالثة عربيًّا والـ 30 عالميًّا في الناتج الصناعي بـ124.4 مليار دولار

وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

كيفية حج القران .. شروطه وضوابطه اعرف مناسك الحج بالترتيب وبالتفصيل

ترشيحاتنا

الميزانية زادت|هكذا أصبح البحث العلمي ركيزة لنهضة مصر في عهد السيسي

جدول تسكين الطلاب في المدينة الجامعية بالأزهر.. التفاصيل كاملة

مؤتمر حكاية وطن.. 3 متهمين بإسقاط الدولة المصرية| والرئيس السيسي يكشف مصيرهم

زيادات جديدة لـ تويوتا كورولا مع طرح موديل 2024 .. اعرف سعرها

إكتشافات واستثمارات جديدة.. كيف ستتحول مصر الي دولة منتجة لكافة المنتجات البترولية؟

ارتا سولار يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

حدبة الرقبة.. أسباب ظهورها وأعراضها وكيفية التخلص

طريقة عمل كيكة الليمون.. أحلى من المحلات

فيديو

الشرطة فى كل الشوارع.. استعدادات الداخلية لتأمين طلاب المدارس والجامعات.. فيديو

عاشت 3 أيام في القبر.. سيدة تروي تفاصيل دفنها حيّة لسبب غريب|فيديوجراف

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ