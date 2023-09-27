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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام مرعبة عن الوباء.. فيروس كورونا يتسبب في مأساة بـ أستراليا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، أن فيروس كورونا “كوفيد-19” يعد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في أستراليا.

وكان فيروس كورونا مسؤولاً عن حالة وفاة واحدة من بين كل 20 حالة وفاة في عام 2022 في أستراليا، مما يجعله السبب الرئيسي الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والخرف.

وقال تقرير مكتب الإحصاءات الأسترالي، الذي يتم إصداره مرة واحدة سنويًا، إن فيروس كورونا تسبب في 9,859 من 190,939 حالة وفاة في العام الماضي.

وأضاف 2782 شخصًا آخرين، توفوا لأسباب أخرى، تم ذكر فيروس كورونا كسبب مساهم للوفاة في شهادة وفاتهم.

وفي عام 2020، كان الفيروس السبب الرئيسي الثامن والثلاثين للوفاة، وفي عام 2021، احتل المركز 33 في القائمة.

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وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2006 التي يحدث فيها تغيير في الأسباب الخمسة الأولى للوفاة، كما أنها المرة الأولى أيضًا التي يصبح فيها مرض معدي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في أستراليا منذ أكثر من 50 عامًا.

وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي إن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عامي 1968 و1970، عندما كانت الأنفلونزا والالتهاب الرئوي السبب الرئيسي الخامس للوفاة.

كوفيد فيروس كورونا كورونا استراليا

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