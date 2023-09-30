شاهد.. احتفالات جنونية من شيكابالا ولاعبي الزمالك بعد الفوز على ارتا سولار

سادت حالة من الفرحة بين جماهير ولاعبى والجهاز الفنى الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الفوز المثير والثمين على ارتا سولار الجيبوتى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات جولة الاياب فى دور الـ 32 للكونفدرالية .

التقطت عدسة صدى البلد فرحة جماهير ولاعبى الزمالك واحتفال اللاعبين مع الجماهير بعد المباراة بعد تحقيق فوز وصعب على الفريق الجيبوتى .

تفاصيل المباراة

نجح الزمالك من تحقيق انتصار صعب للغاية وغالي علي ارتا سولار الجيبوتي بعد ان قلب تاخره بهدف لفوز برباعية في اياب دور ال32 من بطولة الكونفيدرالية.. ليخطف تذكرة التأهل من انياب ارتا سولار بعد ان حسم اللقاء بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين.

بدا الزمالك المباراة بشكل هجومي ضاغط بحثاً عن تسجيل هدف مبكر والاقتراب من تعويض الفارق لكن لم تسفر هجمات الفارس الابيض طوال الربع ساعة الأولي عن أي شئ ايجابي.. وفي وسط سيطرة الزمالك علي مجريات اللعب خطف ارتا سولار هدف مباغت بعد هجمة جيدة ابتدت من الجانب الأيسر عند ياكوبا الذي حول الكرة عرضية ارضية قابلها وارساما المنطلق من الخلف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك مباشرة.

تعقدت الأمور بعد الهدف وعاد الزمالك للضغط من جديد وفي اول تهديد بعد الهدف وصلت عرضية مميزة عند شيكابالا داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رائعة

علي الطائر لكن تصدي لها الحارس باقتدار.

ظل الوقت يمر والموقف يزداد صعوبة علي الزمالك فرغم السيطرة الا انها بلا جدوي وسلبية تامة في وسط فشل لاعبي الزمالك وجمودهم امام تركيز وصلابة دفاع

ارتا سولار.

وفي الدقيقة 34 انقذ حارس الفريق الجيبوتي مرماه من هدف بعد تصديه لتسديدة الجزيري من داخل منطقة الستة ياردة.

حاول الزمالك حل الطلاسم الدفاعية عن طريق التسديدات واطلق زيزو قذيفة من علي حدود الـ18 لكنها مرت فوق العارضة.

ولم يسمح الوقت الباقي في تغيير اي شئ في مجريات اللقاء.

مع بداية الشوط الثاني اجري اوسوريو تغيير في الفريق وبدا الزمالك الشوط بشكل مختلف واقوي بكثير وفي ظرف اول 8 دقائق فقط نجح في تسجيل هدفين .

البداية الساخنة جاءت في المقدمة عن طريق رأسية قوية من الجزيري ارتطمت في العارضة.. ثم جاءت الانتفاضة بعد ذلك بافتتاح التسجيل بعد تسديدة صاروخية من زيزو من ضربة حرة ارتطمت في العارضة ثم تابعها البديل اوباما براسية داخل المرمي.

لم يهدا الفارس الأبيض وبعدها مباشرة احرز الثاني بعد توغل من الجزيري من علي الطرف ثم مرر الكرة إلي شيكا الذي سددها بنجاح داخل المرمي.. ليستعيد الزمالك توازنه من جديد ويدخل مجددا في اجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 61 لاحت فرصة امام شلبي بعد ان وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة تصدي لها الحارس بصعوبة.

بعد فترة من المناورات الهجومية عاد الزمالك من جديد للتسجيل في الدقيقة 75 بعد عرضية مميزة قابلها نداي برأسية كاد حارس ارتا ان يمسكها لكن الكرة سقطت من يده استقبلها اوباما من علي خط المرمي لكنها ارتطمت في العارضة لتعود مجددا ولكن هذه المرمي لزيزو وضعها بسهولة في المرمي الخالي لتصبح النتيجة 3-1.

ضغط الزمالك بقوة في الدقائق الأخيرة وبعد سيل من الهجمات نجح اخيرا في الدقيقة 89 من تسجيل الهدف الرابع وهدف الانتصار بعد ركنية نفذت عرضية قابلها اوباما برأسية تصدي لها الحارس وارتدت للمثلوثي سددها قذيفة مزقت الشباك.