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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أهم الظواهر الفلكية خلال أكتوبر وخسوف للقمر.. حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع وأحمد سعد وروبي بجامعة مصر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

إنقاذ خمسينية من شلل رعاش لازمها المرض 8 سنوات بمستشفى جامعة طنطا
كرم مجلس جامعة طنطا اليوم الفريق الطبي الذي نجح في اجراء جراحة متقدمة استمرت لمدة 12 ساعة باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتركيب جهاز محفز لخلايا المخ العميقة لمنطقة أسفل المهاد لعلاج مريضة تبلغ من العمر 50 عاما تعاني من مرض الشلل الرعاش منذ 8 سنوات ولا تستجيب للدواء لتتمكن من العيش والحركة بشكل طبيعي.

راقبوا السماء.. أهم الظواهر الفلكية خلال أكتوبر|خسوف للقمر يشاهد في مصر
تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

الميزانية زادت|هكذا أصبح البحث العلمي ركيزة لنهضة مصر في عهد السيسي
 لم تتوان الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وزيـادة الإنفاق عليه بإعتباره أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملةً والمستدامة، وإدراكا لأهميته في صناعة أجيال وقيادات المستقبل.

هل تلغي حقوق القاهرة البابل شيت؟.. رد عاجل من الكلية
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة توضيح هام لجميع طلاب الكلية، بعدما انتشر بعض الاقاويل عن  إلغاء العمل بنظام البابل شيت وتطبيق نظام المقالي بشكل مطلق في الامتحانات.

الجامعات التكنولوجية| حكاية طفرة تعليمية أنشأها السيسي.. كيف تخدم صناعات المستقبل؟
حظيت منظومة التعليم العالي في مصر باهتمام بالغ خلال الـ 9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية النهوض بالتعليم في أول أولوياته، واهتم بالإشراف على مشروع تطوير التعليم بنفسه طوال الـ 9 سنوات الماضية.

أحمد سعد وروبى يحييان حفلا ضخما فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي".

نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد تحية العلم بمهرجان استقبال العام الدراسي الجديد
شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بحضور لفيف من عمداء الكليات .

التعليم تكشف حقيقة إضافة التربية الدينية للمجموع ضمن المواد الأساسية لطلاب المدارس
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، خبرا يزعم صدور قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ينص على إضافة مادة التربية الدينية إلى المواد الأساسية المضافة للمجموع من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي لكي يهتم الطلاب بالتربية الدينية

 

موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية

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