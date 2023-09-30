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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدنيا قامت مرة واحدة.. إلهام شاهين تتحدث عن المومس الفاضلة

الهام شاهين
الهام شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن سبب هجوم البعض عليها بسبب تقديمها لمسرحية "المومس الفاضلة"، موضحة أن تلك المسرحية عرضت في مصر بفترة الستينيات، ولم تثير تلك الضجة والتي قدمتها الفنانة سميحة أيوب.


وقالت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،:"أول ما قولت هعمل المسرحية دي.. الدنيا كلها قامت ومقعدتش.. بس يمكن شي في غلط في التعليم ويمكن كان في غلط من الشيوخ في الجوامع بيقولوا للناس أفكار متشددة".


وتابعت إلهام شاهين، أنها لا تخشي الموت وهو راحه ولم تتمناه وهو حقيقة لا مفر منه وتؤمن بالجنة والنار، وهناك تفسيرات لبشر من الكتب أعتقد أنها تفسيرات خاطئة مثل ابن تيمية، معقبة: في حاجات مش منطقية وعلاقتي بربي خاصة جدا وهي مسألة روحانية ولديها حماية كبيرة من الله عزوجل.

واستكملت إلهام شاهين، حديثها عن فيلم السجينات الذي قدمته مع سماح أنور، موضحة أن العمل حقق إيرادات عالية ونافس أكبر الأفلام رغم عدم إهتمامها به وكان أول عمل فني يشارك فيه المطرب عمرو دياب، من خلال أغنية "حمد الله على السلامة".

وقالت  "شاهين": "عمرو دياب شخص لطيف وذوق جدا هو كان بيغني في الفيلم وانا برقص.. الناس كانت بتحجز تذاكر وتقعد على الأرض علشان تشوف الفيلم".

 

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن خلافها مع النجمة آثار الحكيم، بسبب تصريحات الأخيرة عن إعتزالها الفن وحرمانيته، موضحة أن تصريحاتها لم تعجبها وحديثها كانت قلة إحترام.


وتابعت إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"،:"أول ما أعتزلت آثار الحكيم الفن قالت كلام معجنبيش لما قالت أنا ربنا تاب عليا وإن شاء الله ربنا يتوب عليكم عقبالكم.. لترد إلهام شاهين :"ربنا يتوب علينا من إيه!؟.. أنتوا معتبرين أن الفن شي إهانة.. كل اللي سابوا الفن وقالوا حلال وحرام أنا ضدهم ".

وأوضحت "شاهين"، أن الفنانة الراحلة شادية أعتزلت الفن ولم تتحدث عن حرمانيته أو تخرج بأية تصريحات وهو احترام كبير منها، ليسألها الإعلامي علي ياسين:" يعني كلام آثار الحكيم فيه قلة إحترام"، لترد بقول :"اه فيه قلة إحترام".


وأشارت إلهام شاهين، إلى أن وفاة والدتها كسرتها وجعلتها حزينة للغاية ولا تزال مفتقداها حيث حدث تغيير كبير في شخصيتها، وهناك حزن يزيد معها بشكل مستمر وتتحدث مع والدتها عن طريق صورها ولم تتقبل الوضع ولا تستطيع أن تستلم للأمر وبه إعتراض على حكم الله بسبب فقدانها لوالدتها.

واختتمت إلهام شاهين، قائلة :"أنا أموت عادي بس أقرب حد ليا يموت أو أعيش من غيره يروح صعب.. الفراق صعب من الموت، الموت راحة للي بيموت ومش بيحس بحاجه والفراق مصيبة".

إلهام شاهين

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