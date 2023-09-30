ميزانية السعودية 2024 | الإيرادات 1,172 مليار ريال .. والناتج المحلي ينمو بنسبة 5.7%

توقعت وزارة المالية السعودية انخفاض الإيرادات بـ2024 من مستوى 2023 ثم تصاعدها في 2025 و2026، وذلك في ميزانية عام 2024.

كما توقعت الوزارة ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة بعض المشاريع.

وتوقعت وزارة المالية السعودية نمو الإيرادت إلى 1.18 تريليون ريال بـ2023 من 1.13 تريليون ريال في التقديرات السابقة، مضيفة أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الحقيقي نسبة 5.7% في 2025 و5.1% في 2026.

كما توقعت وزارة المالية نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8% في 2023.

ورفعت تقديراتها للدين العام في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال من 951 مليار ريال.