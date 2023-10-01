عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: الزمالك جننا.. والجمهور اللي كسب الفريق

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن الزمالك جنن جماهيره في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، مشيرا إلى أن صعود الفريق يعد معجزة ولكن بسبب ان كان أمامك شوط لتسجيل 4 أهداف.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: جماهير الزمالك السبب في صعود الفريق لدور المجموعات، هم الداعم الأول للاعبين والفريق في أصعب الظروف.

وتابع: أوسوريو غريب ودائما يدخل بالتشكيل الخاطئ ويصلح بتغيراته في اللقاء كل مباراة.

الزمالك ضد أرتا سولار

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى

الزمالك ارتا سولار جماهير الزمالك أرتا سولار الجيبوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

المدرب المساعد للزمالك: لن نتخانق مع أسوريو لينفذ كلامنا

السعودية.. 1.172 تريليون ريال إيرادات متوقعة خلال العام المقبل

بريطانيا تعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة مع روسيا

لازم نستحمل عشان الوطن.. علي جمعة: اللي عايز ياكل ويشرب وينام ملناش دعوة بيه

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.. أهداف قانون الري والموارد المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ