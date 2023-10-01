كريم شحاتة: الزمالك جننا.. والجمهور اللي كسب الفريق

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن الزمالك جنن جماهيره في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، مشيرا إلى أن صعود الفريق يعد معجزة ولكن بسبب ان كان أمامك شوط لتسجيل 4 أهداف.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: جماهير الزمالك السبب في صعود الفريق لدور المجموعات، هم الداعم الأول للاعبين والفريق في أصعب الظروف.

وتابع: أوسوريو غريب ودائما يدخل بالتشكيل الخاطئ ويصلح بتغيراته في اللقاء كل مباراة.

الزمالك ضد أرتا سولار

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

أحرز أرتا سولار الهدف عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.

وسجل شيكابالا الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث من رأسية داخل منطقة الجزاء.

أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثى