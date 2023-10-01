عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

قطع آثرية - أرشيفية
قطع آثرية - أرشيفية

نجحت الدولة المصرية في استرداد 29.2 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية خلال الفترة من "2014-2022" ، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ، هولندا ، فرنسا ، أسبانيا ، سويسرا ، بلجيكا ، إيطاليا ، المانيا ، الإمارات ، الأردن ، كندا ، قبرص ، الكويت .

ويتمثل أبرز تلك القطع الآثرية في استرداد تمثالين من التراكوتا “طين محروق ” من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا، وتمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا، وعدد من القطع الآثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استطاعت مصر استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.
 

استرداد 29 2 ألف قطعة أثرية الدولة المصرية أثرية آثريين القطع الآثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

دعاء شهر أكتوبر.. ردده يوسع الله رزقك من حيث لا تحتسب

ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد لنجاح الأبناء وهدايتهم؟.. اغتنموه الآن

اكتشافات جديدة في كل محافظة.. آثار مصر تبهر العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ