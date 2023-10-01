مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

نجحت الدولة المصرية في استرداد 29.2 ألف قطعة أثرية من عدد من الدول الأجنبية خلال الفترة من "2014-2022" ، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ، هولندا ، فرنسا ، أسبانيا ، سويسرا ، بلجيكا ، إيطاليا ، المانيا ، الإمارات ، الأردن ، كندا ، قبرص ، الكويت .

ويتمثل أبرز تلك القطع الآثرية في استرداد تمثالين من التراكوتا “طين محروق ” من العصور اليونانية والرومانية من إيطاليا، وتمثالين أثريين من الحجر من بلجيكا، وعدد من القطع الآثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استطاعت مصر استرداد 50 قطعة أثرية من إنجلترا عبارة عن 49 قطعة من ورق البردي وقطعة حجرية من معبد حتشبسوت.

