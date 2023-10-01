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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس .. غادة عبد الرازق وبناتها وأحفادها فى ضيافة "معكم منى الشاذلى"

صدى البلد

تحل  الفنانة غادة عبد الرازق وابنتها روتانا وحفيدتها، ضيوفا على برنامج معكم منى الشاذلي،  يوم الخميس المقبل، على شاشة قناة ON.
 

ونشرت  قناة ON E البرومو  الخاص بحلقة الفنانة غادة عبد الرازق ببرنامج معكم منى الشاذلي، وكتبت: "الخميس، غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها ضيوف معكم منى الشاذلي في حلقة مليئة بالتحديات والألعاب".

تحرص الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

 

تألقت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة ، حيث ارتدت بدلة فورمال بالون الاسود الجذاب أبرز رشاقة خصرها، ووضعتلمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

 


غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل

وتشارك غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية،وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطنالعربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتميلنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بهاوأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمالبارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًاكبيرًا.

 

 

الفنانة غادة عبد الرازق برنامج معكم منى الشاذلى برنامج معكم غادة عبد الرازق وابنتها غادة عبد الرازق معكم منى الشاذلى

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