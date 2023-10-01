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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظوظ أوكرانيا تسوء أكثر بعد فوز حزب فيتسو في انتخابات سلوفاكيا

سلوفاكيا
سلوفاكيا

يبدو أن حظوظ كييف تتضاءل تحت وقع حربها مع روسيا، ورغبتها في حسم المعركة عسكريا، ما يجعل الحلفاء يتسربون من حولها، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

في هذا السياق، فاز في انتخابات سلوفاكيا حزب معارض لدعم كييف بل ويريد  وقف المساعدات العسكرية إليها.

حصل حزب "اتجاه الديمقراطية الاجتماعية" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيتسو على 23.3 % بعد فرز أغلب الصناديق.

تغلب بذلك حزب فيتسو على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17%.

وتعهّد فيتسو، البالغ من العمر 59 عاما، بأن سلوفاكيا لن ترسل "قطعة ذخيرة واحدة" إلى أوكرانيا، ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" أن "فيتسو قد وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح بانضمام كييف إلى الناتو"، وهو ما يعني أن فيتسو يسير على خط أوروبان في المجر.

 

 

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