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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأزرق.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ملك احمد زاهر
ملك احمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 

وظهرت ملك في الصور بإطلالة متميزة مرتدية سوت زرقاء اللون ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وقد تصدرت ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت  من خسارة الوزن الزائد والظهور بشكل مختلف، ودائما ما تختار إطلالات تظهر رشاقتها.

 

وتتميز ملك أحمد زاهر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ملك أحمد زاهر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

عيد ميلاد ملك أحمد زاهر 

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ليلى زاهر فيديو مُجمعا لصور برفقة شقيقتيها ملك، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين.

 

 

 

 

ملك احمد زاهر

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