وسط وقوع إصابات.. روسيا وأوكرانيا تواصلان نبادل إسقاط الطائرات المسيرة

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة سمولينسك الغربية ومنطقة كراسنودار الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة كراسنودار في حوالي الساعة 0500 بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 0600 بتوقيت جرينتش أسقطت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة سمولينسك.

وأكد حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أنه تم إصابة 3 أشخاص إثر قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو.

من جانبها، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 16 من بين نحو 30 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقالت القوات الأوكرانية عبر تطبيق "تيليجرام" إنه تم إطلاق طائرات بدون طيار من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية، مضيفة أن منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا تعرضت للهجوم.

وقال حاكم تشيركاسي، إيهور تابوريتس، على تيلجرام: "في الليل، هاجمت القوات الروسية منطقة تشيركاسي بكثافة بطائرات مسيرة هجومية. ولسوء الحظ، كانت هناك ضربات على البنية التحتية الصناعية في (مدينة) أومان".

وأضاف: "نتيجة لذلك، اندلعت حرائق في المستودعات، وخاصة حيث تم تخزين الحبوب"، مضيفا أن شخصا أصيب.