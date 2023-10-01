عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس لـ صدى البلد: المصريون مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم صورة لمصر أمام العالم

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يد بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبنى والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبنى الوطن، والتخازل والكسل لا يبني الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوين للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة  يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري - إن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوى وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى.

وأوضح أن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الانجازات التى نراها تمت بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع. 

حكاية وطن

وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشرة الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنه عندما تم تجميع كافة الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وانجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة.

ونوه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة وأن الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.

البابا تواضروس الانتخابات الرئاسية الوطن الانجازات مجلس الوزراء حكاية وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف مفاجأت هامة للمواطنين عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

لميس سلامة: مؤتمر حكاية وطن يعتمد على «المصارحة والمكاشفة» |فيديو

10 صور ترصد حصة عملي لتعليم الطلاب "لغة الإشارة" بإحدى المدارس بالقاهرة

اشتري الشبكة بسرعة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1-10- 2023

قناة السويس الجديدة وإنقاذ المصريين من حالة الإحباط.. إنجاز وإعجاز والأرقام تتحدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. شاهد إطلالة غادة عبد الرازق بأسبوع الموضة في باريس

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ