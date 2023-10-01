البابا تواضروس لـ صدى البلد: المصريون مدعوون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم صورة لمصر أمام العالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يد بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبنى والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبنى الوطن، والتخازل والكسل لا يبني الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوين للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري - إن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوى وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى.

وأوضح أن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الانجازات التى نراها تمت بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

حكاية وطن

وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشرة الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنه عندما تم تجميع كافة الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وانجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة.

ونوه قداسة البابا تواضروس الثاني إلى أن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة وأن الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.