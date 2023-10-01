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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«لقد فشلوا»| زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: فزنا على المتطرفين.. وتجنبنا الإغلاق

الكونجرس
الكونجرس

رحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السيناتور عن ولاية نيويورك، بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي تجنب ليس فقط إغلاق الحكومة ولكن أيضًا سلسلة كبيرة من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي سعى إليها بعض المشرعين من الحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم ساحق من الحزبين: “لقد تجنبنا كل التخفيضات المتطرفة والقذرة والضارة التي أرادها الجمهوريون”.

أضاف “لا تخفيضات بنسبة 30٪ في أشياء مثل الرعاية الصحية. لا تخفيضات في إدارة الضمان الاجتماعي. لا تخفيضات في برامج التغذية للأطفال. قال شومر : ”إعادة التفويض الكامل لـ إدارة الطيران الفيدرالية حتى 31 ديسمبر ″ .

واردف: “بعد محاولتهم أخذ حكومتنا كرهينة، لم يفز الجمهوريون المتطرفون بأي شيء”.

تابع ″اليوم، فشل المتطرفون ، وسادت الشراكة بين الحزبين، واتحد الطرفان معًا لتجنب الإغلاق”.


وكان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.

وأدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.

ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.

وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت. 
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.


ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.

من جانبه قال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.

 

 

 

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