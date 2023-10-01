الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار خفيفة خلال ساعات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تزامناً مع بدء العام الدراسي، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتكون الأجواء خلال هذا الأسبوع خريفية بامتياز.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد سيطرة غطاء سحابى على الأجواء يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق بالجمهورية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 31 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 29 درجة مئوية

- جنوب سيناء 38 درجة مئوية

- شمال الصعيد 34 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 43 درجة مئوية

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت أنه متوقع أن تشهد البلاد مع بداية هذا الأسبوع، مزيدا من التحسن في درجات الحرارة وسيطرة الأجواء الخريفية، وتحديدا اعتبارا من اليوم، الأحد، بالتزامن أيضا مع بدء العام الدراسي، سوف نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءا في أشعة الشمس وبالتالي سوف نشهد انخفاضا في درجات الحرارة لنهاية الأسبوع وتكون الأجواء خريفية.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اعتبارا من يوم الأحد31 درجة، لتسود أجواء خريفية مستقرة، وباقي المناطق سوف تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وأكدت أن الاجواء مستقرة تماما خلال أول أسبوع دراسي، والمنخفض الجوي هو منخفض خريفي معتدل يحسن الأجواء ويلطفها بعد الأيام الماضية التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المقرر أن تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 30 و31 درجة

السواحل الشمالية تتراوح من 28 إلى 30 درجة

جنوب سيناء تتراوح من 36 إلى 38 درجة

شمال الصعيد تتراوح من 34 إلى 31 درجة

جنوب الصعيد تتراوح من 42 إلى 39 درجة.