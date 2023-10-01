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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير السياحة السعودي يكشف عدد السائحين للمملكة بحلول 2030

السعودية
السعودية

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن السعودية قررت رفع عدد السياح الذين سيقومون بزيارتها خلال السنوات المقبلة.

قال الوزير لشبكة بلومبيرج الأمريكي انه بحلول 2030، من المقدر أن يرتفع العدد من 50 مليوناً إلى 70 مليون زائر.

تعمل المملكة تنفيذ خططها التي رصدت لها 800 مليار دولار لتصبح أكثر بلدان العالم المستهدفة بالزيارات.


وقال الخطيب: إن عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال السنة الحالية يصل إلى ما يراوح بين 25 مليوناً و30 مليوناً.

وذكر بأنه «هدف معقول جداً»، في ضوء الاستثمارات الضخمة الجارية لإنشاء مزيد من المنتجعات، وشركة طيران جديدة لنقل الزوار إلى المملكة. 
 

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب السعودية السياح 70 مليون زائر

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