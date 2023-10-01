محافظ الدقهلية: انطلاق أعمال تحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد طاعون المجترات الصغيرة بداية من اليوم الأحد ولمدة شهر.



جاء ذلك بناء علي ما عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية.



وأشار "مختار" إلى أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة كما أشار "مختار" الي تضافر جهود كافة الأجهزة وتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وتوعية أصحاب رؤوس الأغنام والماعز للمبادرة بالتحصين للحفاظ عليها من الأمراض.



وأوضح "وكيل والوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية" أن الحملة تستهدف التحصين لرؤوس الأغنام والماعز (فقط) بمراكز والمدن والقري والأسواق والكمائن الحدودية، وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديريه بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائيه قبل التحصين.