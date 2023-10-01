10 وظائف قيادية بالأوقاف.. الشروط وكيفية التقديم وموعده

كشفت وزارة الأوقاف، عن 10 وظائف قيادية، وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.

10 وظائف قيادية بالأوقاف

وقالت الأوقاف في بيان لها: بعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان عن شغل ( 10 ) وظائف قيادية شاغرة بالأوقاف، تعلن وزارة الأوقاف عن شغل ( 10 ) وظيفة قيادية شاغرة، وذلك على النحو التالي :

1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

2- مدير مديرية أوقاف المستوى (أ) لعدد ( 6 ) مديريات هي:

(بني سويف - الفيوم - المنيا - سوهاج - الأقصر - أسوان).

4- مدير مديرية أوقاف المستوى (ب) لعدد ( 3 ) مديريات هي:

(شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد)، علمًا بأن من سيعين على أي وظيفة لا يحق له حال التجديد عليها طلب النقل قبل مضي ثلاث سنوات كاملة في الخدمة بالمديرية المعين عليها، وفق ما هو منصوص عليه من شروط الإعلان التي نصَّ عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وللاطلاع على شروط التقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية اضغط على الرابط هنا





مديرية أوقاف بني سويف تكرم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي



وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، وعلى هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كرمت مديرية أوقاف بني سويف الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد العزيز بالله بقرية الفنت الشرقية التابع لإدارة أوقاف الفشن، بحضور الشيخ/ أحمد جابر حسين إمام وخطيب المسجد.

ووجه أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على استجابتها بتفعيل البرنامج التثقيفي في العام الدراسي الجديد، استمرارًا للبرنامج الصيفي خلال فترة الدراسة، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل أسهم في تطوير اللغة لدى الأطفال، وإثراء القاموس اللغوي لديهم، بأسلوب سهل محبب بسيط، إضافة إلى تصحيح النطق وتقويم اللسان، وغرس محبة اللغة العربية لدى الأطفال، وأن البرنامج التثقيفي يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، ويعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.