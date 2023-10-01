عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 وظائف قيادية بالأوقاف.. الشروط وكيفية التقديم وموعده

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف، عن 10 وظائف قيادية، وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.

10 وظائف قيادية بالأوقاف

وقالت الأوقاف في بيان لها: بعد حصول وزارة الأوقاف على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإعلان عن شغل ( 10 ) وظائف قيادية شاغرة بالأوقاف، تعلن وزارة الأوقاف عن شغل ( 10 ) وظيفة قيادية شاغرة، وذلك على النحو التالي : 
1- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
2- مدير مديرية أوقاف المستوى (أ) لعدد ( 6 ) مديريات هي: 
(بني سويف - الفيوم - المنيا - سوهاج - الأقصر - أسوان).
4- مدير مديرية أوقاف المستوى (ب) لعدد ( 3 ) مديريات هي:
(شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد)، علمًا بأن من سيعين على أي وظيفة لا يحق له حال التجديد عليها طلب النقل قبل مضي ثلاث سنوات كاملة في الخدمة بالمديرية المعين عليها، وفق ما هو منصوص عليه من شروط الإعلان التي نصَّ عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وللاطلاع على شروط التقديم على هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية اضغط على الرابط  هنا


 

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الثالثة من ربيع الأول

الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

مديرية أوقاف بني سويف تكرم الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي


وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال، وعلى هامش الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كرمت مديرية أوقاف بني سويف الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل بمسجد العزيز بالله بقرية الفنت الشرقية التابع لإدارة أوقاف الفشن، بحضور الشيخ/ أحمد جابر حسين إمام وخطيب المسجد.

ووجه أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على استجابتها بتفعيل البرنامج التثقيفي في العام الدراسي الجديد، استمرارًا للبرنامج الصيفي خلال فترة الدراسة، مؤكدين أن البرنامج الصيفي للطفل أسهم في تطوير اللغة لدى الأطفال، وإثراء القاموس اللغوي لديهم، بأسلوب سهل محبب بسيط، إضافة إلى تصحيح النطق وتقويم اللسان، وغرس محبة اللغة العربية لدى الأطفال، وأن البرنامج التثقيفي يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية، وتنمية قيمة تقدير التراث العربي والهوية الوطنية، ويعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا.

الأوقاف وزارة الأوقاف 10 وظائف قيادية بالأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مدير مديرية أوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

لماذا الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر جائزة شرعًا؟.. 4 أدلة شرعية من الإفتاء

مجلس جامعة الأزهر يشيد بتصدرها لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي

دعاء العام الدراسي الجديد للأبناء.. أدركه بـ15 كلمة للإعانة والتوفيق والتحصين

ماذا يحدث لو استغفرت 100 مرة ؟.. ورد نبوي لاتغفله الآن

كيف تسأل الله الرزق؟| احذر عادة سيئة تمنعه.. و21 كلمة لسرعة جلبه

صحة حديث «لا تنكَحوا المنّانة ولا الأنّانة»؟.. عالم أزهري يوضح

دعاء من أربع كلمات لجلب الرزق.. مستجاب في ثاني جمعة من ربيع

السور التي تقرأ فجر الجمعة.. لا تغفل عن هاتين السُنتين من الآن

ترشيحاتنا

يوم القهوة العالمي .. لماذا حرمها الفقهاء 400 سنة.. وجلد شاربها وبائعها

انتصار أكتوبر في عيون السينما.. أفلام تناولت معركة التحرير واستعادة الأرض

وزير النقل يكشف عن مفاجأة هامة للمصريين عن موعد عمل مونوريل شرق النيل

كامل الوزير: صرفنا تريليون و100 مليار جنيه على مشروعات المترو والجر الكهربائي

كامل الوزير: 1.2 مليون راكب سكة حديد يوميا..و5 ملايين طن بضائع سنويا

وزير النقل: لن نستورد أي وحدة متحركة بحلول عام 2024 |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

فيديو

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ