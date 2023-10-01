يفتتح في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (221) مسجدًا منها (161) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الثالثة من ربيع الأول
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. مسجد السبيل - العريش
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد عائشة – أكتوبر إبني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. مسجد الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. مسجد السلام - بني حلة - سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد الرحمة - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير
8. مسجد الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد الرحيم - منشية الدهب البحرية - نجع الأطرش
10. مسجد محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. مسجد الشيخ منصور – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد العمارنة – قرية نزة البحرية – مركز جهينة
13. مسجد التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام
مديرية أوقاف الدقهلية
14. مسجد أبو النيل – أوليلة - ميت غمر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد الشعراوي – قرية السلام – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد عنبر – بندر حوش عيسى