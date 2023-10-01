عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الثالثة من ربيع الأول

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

يفتتح في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 6 / 10 / 2023م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان  مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (221) مسجدًا منها  (161) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(60) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة الثالثة من ربيع الأول

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
1. مسجد السبيل - العريش
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الأمير زهير – سوق اللبن – المحلة أول 
مديرية أوقاف الجيزة
3. مسجد عائشة – أكتوبر إبني بيتك السادسة قطاع (ق) بلوك 23
مديرية أوقاف الإسكندرية
4. مسجد الجلاء الغربي – قرية الجلاء - ك 50 الإسكندرية القاهرة الصحراوي – العامرية ثان
مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة راضي – قرية ونا القس – الواسطى
6. مسجد السلام  - بني حلة - سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
7. مسجد الرحمة  - قرية مبارك – حسن علام النوبارية – أبو المطامير 
8. مسجد الإخلاص – عزبة عمر – قرية الفتح 18 لحوم – أبو المطامير
مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد الرحيم  - منشية الدهب البحرية  - نجع الأطرش
10. مسجد محمود عيسى – عزبة محمود عيسى – الطيبة - سمالوط
11. مسجد الشيخ منصور – دلجا – دير مواس 

الأوقاف: 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة

الأوقاف: نسهم في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص


مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد العمارنة –  قرية نزة البحرية – مركز جهينة 
13. مسجد التقوى الإسلامية – الجلايلة – دار السلام 
مديرية أوقاف الدقهلية
14. مسجد أبو النيل – أوليلة - ميت غمر 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف المنيا
1. مسجد الشعراوي – قرية السلام – بني مزار 
مديرية أوقاف البحيرة 
2. مسجد عنبر – بندر حوش عيسى

الأوقاف وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله الجمعة الثالثة من ربيع الأول مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك في الكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

موضوعات متعلقة

غدا.. انعقاد مجلس الحديث الـ20 بمسجد الحسين لاستكمال قراءة وشرح كتاب الموطأ

الأوقاف: نسهم في إعداد وتربية النشء بكل جدية وإخلاص

الأوقاف تنظم ندوة تثقيفية للأطفال في سيدي شبل بالمنوفية

هيئة الأوقاف تواصل تحقيق إنجازاتها.. 12.2 % زيادة في إيرادات شهر سبتمبر

أدعية مستجابة يوم الجمعة ..رددها الآن وحتى غروب الشمس

الصلاة على النبي أم قيام الليل.. أيهما أفضل في ليلة الجمعة؟

الأوقاف: اعتماد 39 خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير

مفتي جمهورية القمر: رأيت عمارة حديثة للمساجد لم أرها إلا في مصر

ترشيحاتنا

صحف السعودية: المملكة تدين بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى.. وانفجار بتركيا

شيخ الأزهر يوصي سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش بوضع ملف الوافدين بمقدمة أولوياته

أدنى مستوى من 6 أشهر.. زلزال عنيف يضرب الذهب وهذا سعر الجنيه الآن

بيان مهم من الأردن بشأن الهجوم الإرهابي على الداخلية التركية في أنقرة

محمد صلاح يثير الجدل باعتراضه على هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

انفجار تركيا.. القاهرة الإخبارية: لا تغييرات بخصوص حضور أردوغان إلى البرلمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست المرة الأولى.. اعرف سر ظهور الشمس باللون الأزرق في بريطانيا

في أول يوم دراسة .. أسرار تفوق الطلبة الأوائل بالمدارس

أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

فيديو

إياد نصار: أخوض دراما رمضان بمسلسل صلة رحم| خاص

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ