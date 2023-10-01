المدير الإقليمي للبنك الدولي يزور قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بالصعيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا، لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأشار التقرير، إلى أن المدير الإقليمى للبنك الدولى التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوي خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد أن كانت واحدة من أكثر المحافظات فقراً خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقراً بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلاً عن إسهام البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ِأن زيارة المدير الإقليمي لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقائه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولي الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذي تم إتاحته من البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية، إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن في تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالمحليات ، لافتاً إلى أن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت في ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.

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