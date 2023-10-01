عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المدير الإقليمي للبنك الدولي يزور قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بالصعيد

التنمية المحلية
التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا، لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأشار التقرير، إلى أن المدير الإقليمى للبنك الدولى التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في  تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

من جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوي خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد أن كانت واحدة من أكثر المحافظات فقراً خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقراً بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلاً عن إسهام  البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ِأن زيارة المدير الإقليمي لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقائه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولي الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذي تم إتاحته من البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية، إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن في تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالمحليات ، لافتاً إلى أن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت في ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.

IMG-20231001-WA0022
IMG-20231001-WA0022
IMG-20231001-WA0021
IMG-20231001-WA0021
IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0020
IMG-20231001-WA0018
IMG-20231001-WA0018
IMG-20231001-WA0017
IMG-20231001-WA0017
IMG-20231001-WA0015
IMG-20231001-WA0015
IMG-20231001-WA0016
IMG-20231001-WA0016
التنمية المحلية للبنك الدولي قنا برنامج التنمية المحلية هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إصابة وإغماء.. الزمالك يكشف كواليس الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

المرض يجبر النجوم على الاعتزال|توفيق عبد الحميد يتخذ القرار.. وعبد الرحمن أبو زهرة يبعد عن الأضواء

كامل الوزير يكشف تفاصيل دعم وزارة النقل لـ سياحة اليخوت

لم يلتزم بتعهداته.. أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بأكمله

رئيس الأركان يشهد تنفيذ بياناً عملياً لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

عشاق الملكي في حزن| خبر صادم لريال مدريد.. وإيقاف نجم الفريق هذه المدة

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

فيديو

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ