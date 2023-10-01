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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حسام عبدالغفار: طفرة تاريخية في القطاع الصحي خلال عهد الرئيس السيسي

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إن هناك  طفرة تاريخية فـي القطاع الصحي وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية .

وقال عبدالغفار ، إن الدولة المصرية خرجت من المفهوم الضيق للصحة
كونه حق المواطن في تلقي العلاج إلى المفهوم الأوسع وهو حق المواطن في
الصحة بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، وهي حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز.

وأكد عبدالغفار، أن الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان مع المواطن المصري من اليوم الأول بمبادرات رئاسية تغطي جميع المراحل العمرية
التأمين الصحي الشامل تحقق في 6 محافظات وخلال فترة قليلة سيمتد
لمحافظات أخرى لتوفير تغطية صحية شامة للمواطنين.

تطوير المستشفيات والمراكز


وقال عبدالغفار، إنه تم على مستوى الجمهورية تطوير المستشفيات والمراكز ولا توجد محافظة إلا وبها تطوير وإنشاءات الآن.

وقال عبد الغفار، إن وزارة الصحة والسكان عملت منذ 2014 على دعم الكوادر والفرق الطبية من خلال القوانين التي تؤكد حقهم في الحياة المادية المستقرة، ومؤخرًا صدر قانون خاص بالمجلس الصحي المصري واللائحة التنفيذية له تنظم التدريب المهني والتخصصي للعاملين في القطاع الصحي.

الصحة طفرة المفهوم الأوسع العالمية التامين الصحي الشامل

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