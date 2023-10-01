فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يعثر على 166 مفقودا من ضحايا إعصار درنة

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الإماراتية على موقع “إكس”، نتائج لجهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ المتواجد في ليبيا للمساعدة في المهام الإنسانية بمدينة درنة التي ضربها إعصار دانيال.

ووفقا لما نشرته الوزارة، ساهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة في العثور على 166 مفقودا نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب درنة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضرراً.

يسهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والإغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام.

وأكد بيان وزارة الداخلية استمرار عمل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في جهود حثيثة للتخفيف على الأشقاء الليبيين من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق في تقديم جميع أشكال العون والمساندة والدعم الطبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.