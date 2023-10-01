إسبانيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الملهى الليلي في مورسيا

ارتفعت حصيلة حريق في ملهى ليلي جنوب شرق إسبانيا، إلى 13 قتيلا حيث تواصل الشرطة الإسبانية البحث عن الجثث تحت الأنقاض.

وذكرت السلطات الإسبانية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 أن حريقا شب في ملهي ليلي في مدينة مورسيا بجنوب شرق البلاد، ولازالت حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة مع استمرار البحث تحت الأنقاض، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية لوكالة فرانس برس إن "الأولوية معطاة لتحديد مكان الجثث، ولم يبدأ التحقيق بعد".

وأوضح راديو أوندا الإقليمي في مورسيا: "بحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في الطابق الأول من الملهى الليلي، الذي يتكون من طابق أرضي وطابق أول، ويبدو أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه الحريق". سيرال المتحدث المحلي باسم الشرطة الوطنية.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن "تضامنه مع ضحايا وأقارب الحريق المأساوي الذي وقع فجرا في ملهى ليلي في مورسيا"، وأعلن عمدة مدينة مورسيا، خوسيه باليستا، الحداد لمدة ثلاثة أيام على ذكرى الضحايا.