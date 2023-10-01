أرتكب جريمة.. الجمهوريون يطالبون بمحاكمة عضو ديمقراطي أثار فوضي بمبني الكابيتول

نفى عضو الكونجرس الديمقراطي، من نيويورك، جمال بومان، أنه أطلق إنذار الحريق في مبنى الكابيتول لتأخير التصويت على الإجراء المؤقت الذي أدى في النهاية إلى إيقاف إغلاق الحكومة.

في بيان صدر مساء السبت، قال جمال بومان، إنه اعتقد خطأً أن الإنذار، الذي دفع إلى إخلاء مبنى مكاتب كانون هاوس، سيفتح الباب.

قال جمال بومان : بينما كنت مستعجلاً لإجراء التصويت، وصلت إلى باب عادة يكون مفتوحاً للتصويت ولكن لم يكن مفتوحاً. أضاف بومان: أشعر بالحرج من الاعتراف بأنني قمت بتنشيط إنذار الحريق، معتقدًا خطأً أنه سيفتح الباب.

أعتذر العضو الديمقراطي قائلا: يؤسفني هذا وأعتذر بصدق عن أي ارتباك سببه هذا الأمر. ونفى اتهامات الجمهوريين بأنه أطلق الإنذار في محاولة لتأخير التصويت.

أكد بومان، أريد أن أكون واضحا، لم أكن بأي شكل من الأشكال، أحاول تأخير أي تصويت. كان العكس تمامًا، كنت أحاول اللحاق بالتصويت بسرعة وهو ما فعلته في النهاية وانضممت إلى زملائي في جهد مشترك من الحزبين لإبقاء حكومتنا مفتوحة.

تم تمرير قرار التمويل لمدة 45 يومًا، والذي صوت عليه بومان وجميع الديمقراطيين باستثناء واحد، بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 صوتًا. ثم مررها مجلس الشيوخ.

قال بومان إنه التقى بالرقيب وشرطة الكابيتول بناء على طلبهم، وشرح لهم ما حدث.

من بين الجمهوريين، قارن رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، تصرفات بومان بأفعال مثيري الشغب في 6 يناير. قال مكارثي: "لقد شعرت بالفزع عندما شاهدت تصرفات الديمقراطيين اليوم، لتأجيل التصويت، وفرض الإغلاق، وذلك وسط شكاوى الديمقراطيين من عدم وجود وقت كافٍ لمراجعة مشروع القانون الذي أصدره الجمهوريون في اللحظة الأخيرة في محاولة لتجنب الإغلاق.

قال مكارثي: هذا مستوى متدني جديد، مضيفًا: لقد شاهدنا كيف يُعامل الناس إذا ارتكبوا شيئًا خاطئًا في مبنى الكابيتول. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتم التعامل معه وما كان يحاول عرقلته عندما يتعلق الأمر بالجمهور الأمريكي.

أعلن بريان ستيل، جمهوري من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة إدارة مجلس النواب، إجراء تحقيق. وقالت النائبة الجمهورية اليمينية المتطرفة في جورجيا، مارجوري تايلور جرين، التي اشتبكت علنًا مع بومان، إنها تدعو وزارة العدل إلى محاكمته باستخدام نفس القانون الذي استخدموه لمحاكمة المتهمين في 6 يناير بتهمة التدخل في الإجراءات الرسمية.

قالت نيكول ماليوتاكيس، وهي جمهورية، إنها كانت تعمل على صياغة قرار لطرده، وغردت قائلة: هذا كونجرس الولايات المتحدة، ليس مدرسة ثانوية في مدينة نيويورك، في إشارة إلى مهنة بومان السابقة كمدير لمدرسة ثانوية.

وأضافت: هذا الإجراء يستدعي الطرد وأنا أقدم قرارًا للقيام بذلك.

غردت جمهورية أخرى من نيويورك، إليز ستيفانيك، قائلة: "ارتكب عضو ديمقراطي في الكونجرس جناية للتو من خلال سحب إنذار الحريق لمحاولة تأخير ووقف تصويت الكونجرس لتمويل الحكومة.

في العاصمة، يعتبر إطلاق إنذار الحريق بشكل خاطئ جنحة. ولم يتضح بعد ما إذا كان بومان سيحاكم أم لا.